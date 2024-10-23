«Яндекс Путешествия» назвали регионы, куда выгодно поехать отдохнуть на ноябрьских выходных

В период ноябрьских праздников* спрос на отели и апартаменты в России вырос на 19% по сравнению с прошлым годом. Данные приведены за период с 1 по 5 ноября 2024 г. и аналогичный период 2023 г. Об этом CNews сообщили представители серваиса «Яндекс Путешествия».

Больше всего стоимость бронирования номеров в ноябре снизилась по сравнению с прошлым годом в Саратовской области (-31%, средняя цена за ночь в отеле — 4100 руб.), Приморском крае (-26%, 4750 руб.), Тюменской области (-24%, 5850 руб.), Республике Башкортостан (-23%, 3700 руб.). Также бюджетнее стало отдыхать в Алтайском крае, где цены на отели и апартаменты уменьшились на 17% и составили 7050 руб.

Среди самых доступных по стоимости регионов оказалась Республика Дагестан, где проживание стало дешевле на 14% (в среднем — 4 00 руб.). Например, остановиться в Дербенте в этом году можно на 42% дешевле — за 4150 руб.. При этом ночь в трехзвездочной гостинице в городе будет стоить 4000 руб., а в четырехзвездочной — 4950 руб.

Для коротких бюджетных поездок в ноябре путешественникам подойдут следующие города в разных регионах страны. Например, побывать на праздниках в Дивеево в Нижегородской области обойдется на 29% дешевле, чем год назад, 4650 руб. за ночь. Самая низкая стоимость ночи в двухзвездочных гостиницах — 2150 руб., а самая высокая в четырехзвездочных — 10 тыс. руб. Цены снизились и на отели с апартаментами в одном из популярных городов Золотого кольца — средняя цена за ночь в Переславле-Залесском уменьшилась на 28% до 5350 руб. В трехзвездочном отеле в городе можно остановиться за 4400 руб., а в гостевом доме — за 4000 руб.

Также выгоднее стало остановиться на несколько дней во Владивостоке (-26%, средняя цена за ночь — 4750 руб.), Уфе (-26%, 3550 руб.) и Тюмени (-25%, 5700 руб.). Наиболее выгодные варианты размещения — хостелы, во Владивостоке ночь будет стоить 600 руб., в Уфе – 1150 руб. Остановиться в апартаментах Тюмени можно за 2200 руб.

К подходящим вариантам для ноябрьского отдыха можно отнести Ленинградскую область: средняя цена на проживание в Зеленогорске, на северном берегу Финского залива, уменьшилась на 20% и составила 8700 руб. Более выгодно можно остановиться в санатории — 5950 руб. за ночь. На 20% снизилась цена за ночь и в Вологде (3400 руб.). Ночь в отеле с одной звездой стоит 2350 руб., а в четырехзвездочном — 3750 руб.

На 13% выгоднее в 2024 г. можно остановиться в столице Чувашской Республики — Чебоксарах, средняя цена за ночь в местных отелях — 4400 руб.. Самый выгодный вариант — ночь в хостеле — 1000 руб. за ночь. Замыкает десятку наиболее доступных городов для отдыха в ноябре 2024 г. Светлогорск в Калининградской области — здесь можно остановиться за 6050 руб., что на 12% дешевле, чем в 2023 г. Ночь в пятизвездочном отеле здесь стоит 6400 руб.

Также снизились цены за ночь в отеле в популярных туристических локациях, таких как Сириус (Сочи) в Краснодарском крае. Остановиться на праздники здесь выйдет на 4% дешевле, чем в 2023 г. Средняя цена за ночь в отеле или апартаментах составляет 7400 руб., а проживание в пятизвездочном отеле Сириуса — 21400 руб. за ночь. Среди бюджетных вариантов — ночь в хостеле (1200 руб.) или гостевом доме (1750 руб.).