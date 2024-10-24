CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Интернет Веб-сервисы Импортонезависимость
|

Амурские компании в лидерах по использованию отечественного облачного ПО

МТС сообщает, закупки российскими компаниями отечественного программного обеспечения в облаке MWS во II квартале 2024 г. выросли более чем в два раза год к году. Амурская область вошла в топ-6 регионов России по числу компаний, использующих отечественное облачное ПО. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Чаще всего отечественный софт в облаке используют амурские фармкомпании, ритейлеры, банки и образовательные организации. Наибольшим спросом пользуется использование цифрового облачного пространства на базе ПО «МойОфис», а также корпоративного файлового хранилища и корпоративной почты на базе решения CommuniGate Pro. Также демонстрирует положительную динамику спрос на сервис бизнес-коммуникаций «МТС Линк».

В целом по стране, чаще всего отечественным софтом в облаке пользуются представители обрабатывающей промышленности. На них приходится более 20% клиентов MWS, использующих российское ПО. Следом идут ритейлеры - почти 20%, предприятия, работающие в отрасли информации и связи, а также логистические компании – по 10%, строительные организации – 6%. Сильнее всего спрос на российское ПО в облаке вырос в сфере финансов и страхования, а также в образовании – более чем в четыре раза. В ритейле закупки отечественного ПО увеличились в 3,7 раза, в сфере информации и связи – в 2,9 раза. В обрабатывающей промышленности – в 1,9 раза.

«Амурский бизнес активно привлекает современные облачные решения для сокращения издержек на содержание ИТ-инфраструктуры, оптимизации производственных и логистических цепочек, повышению вопросов устойчивости ИТ-инфраструктуры. Облачная модель сервисов упрощает процесс перехода на отечественные решения и позволяет быстрее адаптироваться к новым возможностям», - отметила директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.

«Успешное развитие компании требует внедрения современных цифровых инструментов. Благодаря программным решениям и сервисам МТС, мы размещаем в облаке резервные копии производственных данных, файловые архивы, внутренние сервисы, финансовые данные. Это позволяет снизить риски, связанные с аппаратными и программными сбоями и ошибками сотрудников, а также экономить ресурсы на поддержке ИТ-инфраструктуры», - отметил заместитель директора компании ОАО «Амурфармация» Николай Гребенников.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как генеративный ИИ стал ключевым фактором конкуренции

На создании российского чудо-планшета Чубайса из «Роснано» «похитили 13 миллиардов»

Максим Нартов, Nexign: Оценить окупаемость HRM-системы вполне реально

Конференция CNews «Современный цифровой офис» состоится 5 декабря 2024 года

Крупный застройщик внедрил виртуального помощника для экономии ресурсов

Роскомнадзор испытывает на Рунете сервис поиска критических уязвимостей

Конференции

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Долговечны ли ноутбуки с OLED-экранами: 5 удачных моделей

Почему подписки — ловушка для потребителей и как туда не попасть

Сервисы для озвучки текстов с помощью нейросетей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Черные дыры не то, чем они кажутся: новые данные разрешают их парадокс

Астероид «Титаник» изменил форму крупнейшего спутника Солнечной системы — астрономы провели параллели с катастрофами на Земле и Плутоне

Самый быстрый в мире микроскоп позволяет уловить даже движение электронов
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: