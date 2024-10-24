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Mail представил бета-версию сервиса ‎ «Документы»

Mail запустил бета-версию нового сервиса «Документы»‎, который позволит пользователям создавать текстовые и визуальные файлы, включая PDF и презентации, редактировать и делиться ими. Об этом CNews сообщили представители Mail.

В «Документах» пользователи смогут работать лично и совместно с текстовыми файлами и таблицами, вносить правки, отслеживать историю изменений и версий, комментировать и обсуждать вопросы в чате. Кроме этого, можно менять настройки доступа для просмотра, скачивания и редактирования файлов.

Все документы пользователя будут представлены в «Облаке» с возможностью создания отдельных папок и разделов, сортировкой по типу файлов, времени и категориям. Поделиться необходимым файлом можно по ссылке. Также при необходимости можно восстановить предыдущие версии файлов.

Редактор документов, таблиц и презентаций Mail работают на решении «Р7-Офис», это позволяет работать с документами в привычной экосистеме.

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