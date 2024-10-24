«Простор» от VK поможет молодым дизайнерам привлечь новых клиентов

VK запускает «Студию Простора» — сервис, который позволит дизайнерам и заказчикам находить друг друга. С помощью «Студии» дизайнеры смогут монетизировать свои навыки, а заказчики находить талантливых исполнителей для услуг и задач в сфере дизайна: от создания креативов для соцсетей и оформления сообществ до разработки презентаций, инфографики и коллекций мерча. Первые проекты в сервисе были реализованы для Ozon и Cofix. К сервису уже присоединились более 10 тыс. дизайнеров.

«Студия Простора» — сервис «ВКонтакте», в котором заказчики могут размещать в сервисе свои задачи, а дизайнеры — откликаться и предлагать свои услуги. Для дизайнеров «Студия» даст возможность пополнить свое портфолио интересными разноплановыми проектами, вдохновиться работами коллег и привлечь новых клиентов в удобном цифровом формате. Со «Студией» заказчики могут качественно решать свои дизайнерские задачи и не переплачивать — комиссия за размещение заказов отсутствует.

Заказчики смогут не только рассматривать откликнувшихся дизайнеров, но и самостоятельно искать исполнителя для каждой задачи — для этого в «Студии Простора» есть фильтры, рейтинг и отзывы. Также можно подписаться на понравившихся дизайнеров, чтобы связаться с ними позже.

Дизайнеры смогут посмотреть перечень заказов в каталоге и откликнуться на один или сразу несколько. Разместить портфолио в сервисе можно в несколько кликов — для этого есть удобный конструктор. Помимо возможности привлечь новых клиентов начинающие дизайнеры смогут получить экспертный разбор своих портфолио от экспертов и лидеров индустрии. В ближайшее время работы будут разбирать Ваня Regular, арт-директор студии «Щелочь», и Дарья Ломовая, руководитель направления дизайна облачных сервисов VK.

На базе сервиса «Студия Простора» уже прошли опен-коллы для таких брендов как Cofix и Ozon. Для Cofix победители программы «Простора» разработали дизайн одной из осенних рекламных кампаний. Для Ozon дизайнеры разрабатывали собственный вариант логотипа главной распродажи года.

«Запуск сервиса «Студия Простора» продиктован реалиями рынка креативных индустрий. Мы рассчитываем, что сервис поможет молодым талантливым дизайнерам монетизировать свои навыки и находить клиентов в удобном цифровом формате. Все взаимодействие происходит без посредников в привычной среде — «ВКонтакте». Дизайн — одно из самых популярных направлений креативной платформы Простор, поэтому оно стало первым направлением в Студии. Уже сейчас на платформе зарегистрированы тысячи молодых дизайнеров, которым мы даем возможность заявить о себе. В будущем мы планируем расширение функционала и направлений в сервисе», — сказала Ольга Гамза, директор по развитию социально значимых сервисов VK.