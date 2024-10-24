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«РТК-ЦОД» представил первое импортонезависимое облако для объектов КИИ

Сервис-провайдер ИТ полного цикла «РТК-ЦОД» выводит на рынок решение «Облако КИИ» для размещения значимых объектов критической информационной инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители компании «РостелекомЦентры обработки данных».

Это первое на рынке импортонезависимое облако для организаций, которым необходимо привести свою инфраструктуру к соответствию всем актуальным требованиям регуляторов в сфере КИИ. В первую очередь, это Федеральный закон №187-ФЗ и Приказ ФСТЭК №239 о безопасности критической информационной инфраструктуры России.

Сервис построен на базе российских решений и обеспечивает соблюдение требований информационной безопасности и импортозамещения для компаний-субъектов КИИ. Средства защиты информации аттестованы ФСТЭК России. Аттестат распространяется на всю облачную платформу и позволяет размещать в облачной инфраструктуре объекты КИИ до второй категории значимости, государственные информационные системы первой категории и работать с персональными данными до первого уровня значимости включительно. Оборудование «Облака КИИ» входит в реестр Минпромторга, а используемое в решении ПО — в реестр Минцифры.

«Облако КИИ» — инновационный продукт, предлагающий беспрецедентный уровень безопасности и защиты в комплексе с классическими преимуществами IaaS-решений. Мы гордимся тем, что созданное нами импортонезависимое облако не только удовлетворит потребности субъектов КИИ, но и станет дополнительным драйвером к созданию и развитию подобных инфраструктур на рынке, повышая уровень безопасности критически важных данных и систем», — отметил Алексей Суравикин, директор продуктового офиса «Перспективные продукты» «РТК-ЦОД».

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