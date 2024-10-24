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В Санкт-Петербурге впервые появилась возможность оплатить парковку с помощью картографического сервиса — в приложении 2ГИС

2ГИС запустил оплату парковок Санкт-Петербурга, теперь автомобилисты могут с его помощью заплатить за стоянку — не подходя к паркомату и не открывая другие приложения. Функция уже работает на территории всех платных городских парковочных зон — сейчас они включают в себя 652 участка улично-дорожной сети в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах. Эти места находятся в ведении «Городского центра управления парковками Санкт-Петербурга» — по мере развития сети новые участки также будут становиться доступными для оплаты через 2ГИС. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС.

При поездке по навигатору 2ГИС приложение сообщит автомобилисту, что он паркуется в платной зоне — перейти к оплате можно, нажав на кнопку в подсказке навигатора. Кроме того, пользователь может просто кликнуть в парковку на карте геосервиса — и если она платная, в ее карточке тоже будет кнопка для оплаты. После нажатия откроется страница оплаты, где ее можно провести по банковской карте. Сервис оплаты работает на решении внешнего интегратора, комиссия которого составляет 3% — например, при оплате часа парковки автомобиля в Санкт-Петербурге, который стоит 100 руб., комиссия будет равна 3 руб.

«Новая опция в 2ГИС повысит удобство и сэкономит время автовладельцев — не нужно ходить в поиске столбика с номером парковки и скачивать отдельное приложение для оплаты — гораздо проще оплатить не выходя из машины и навигатора», — сказал продакт-менеджер транспорта в 2ГИС Михаил Скринник.

Раньше в 2ГИС появился слой парковок — его можно включить кнопкой в левом верхнем углу на главном экране приложения. Слой выделит цветом все доступные места в городе, где припарковать машину — как платные, так и бесплатные, как общедоступные, так и только для резидентов. При этом можно выбрать, какие именно парковки показывать на карте — это помогает лучше ориентироваться и избегать штрафов за неправильную парковку.

Функция оплаты парковок в Санкт-Петербурге уже доступна в свежей версии 2ГИС для iOS и для Android. Скачать или обновить 2ГИС можно бесплатно в App Store, Google Play и других магазинах приложений.

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