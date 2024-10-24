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В Волгодонске Ростовской области связисты улучшили мобильный сигнал

Жителям Волгодонска стало удобнее пользоваться цифровыми сервисами и поддерживать связь с близкими. Специалисты «МегаФона» определили в городе локации с повышенной онлайн‑активностью и установили там новое телеком‑оборудование с поддержкой LTE. Теперь даже в моменты пиковой нагрузки на сеть волгодонцам доступна скорость передачи данных до 60 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Год к году, как показывает big data «МегаФона», горожане расходовали в Сети на 26% больше ГБ. Чтобы обладатели зеленых сим-карт без задержек открывали в своих смартфонах «Госуслуги» и дистанционные платформы для работы, учебы и развлечений, инженеры запустили слой LTE, работающий в среднечастотном диапазоне. Это позволило расширить емкость сети 4G до 25% и равномерно распределить абонентскую нагрузку.

«Осенью волгодонцы тратят в онлайне в 1,5 раза больше данных, чем в другое время года. Связано это с насыщенным учебным и деловым сезоном. В этот период увеличивается нагрузка на сеть и за счет командированных сотрудников — в сентябре и октябре их цифровая активность в среднем вырастает на 24%. Чтобы у наших клиентов всегда был стабильный доступ к важным сервисам, мы улучшаем качество покрытия на тех территориях, где это необходимо. Уже проведены работы в спальных районах, а также в локациях, где находятся промышленные предприятия», — отметил Артем Филин, директор «МегаФона» в Ростовской области.

Новое оборудование обеспечило и комфортное использование технологии VoLTE. Она позволяет абонентам одновременно разговаривать по телефону и делиться фото в мессенджерах. В Волгодонске охотно звонят с помощью LTE — в октябре 2024 г. 53% вызовов горожане совершили в сетях четвертого поколения.

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