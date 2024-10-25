«Авито Путешествия»: Популярность Северного Кавказа у туристов выросла на 80%

Российские туристы все чаще выбирают для поездок регионы Северного Кавказа: за год спрос на аренду посуточного жилья в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) вырос на 80%. Главными точками притяжения путешественников стали Ставропольский край и Дагестан, на которые пришлось 75% от всех бронирований квартир и загородных домов в СКФО. К такому выводу пришли аналитики «Авито Путешествий», изучив динамику посуточной аренды туробъектов в сентябре 2024 и 2023 гг. Об этом CNews сообщили представители «Авито Путешествий».

Самыми популярными направлениями Северного Кавказа в сентябре 2024 г. стали Ставропольский край (49% от всех бронирований), Дагестан (26%) и Северная Осетия (12%). При этом снимать квартиры посуточно в СКФО стали на 66% чаще. Здесь наибольшую динамику продемонстрировали Кабардино-Балкария (рост в 2,2 раза), Северная Осетия (+71%), Дагестане (+65%), Ставропольский край (+61%) и Карачаево-Черкесия (+50%).

Рост посуточной аренды загородных домов еще более значительный — за год объем бронирований вырос в 9 раз. В Северной Осетии показатель увеличился в 15 раз, в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии — в 12 раз, в Ставропольском крае — в 9 раз, в Дагестане — в 6,5 раза.

В то же время совокупное предложение посуточного жилья в СКФО выросло на 39%. Число квартир увеличилось почти на треть (+30% год к году), по сравнению с сентябрем 2023 г. заметнее всего выбор расширился в Северной Осетии (+51%), Ставропольском крае (+42%) и Кабардино-Балкарии (+33%). Доступного для посуточной аренды загородного жилья в целом на Северном Кавказе стало больше на 65%. В Северной Осетии предложение таких объектов выросло на 95%, в Карачаево-Черкесии — на 94%.

По данным «Авито Путешествий», средняя стоимость бронирования квартиры в СКФО по итогам сентября составила 2900 руб. за сутки. За эту же сумму можно было снять жилье в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. В Карачаево-Черкесии и Ставропольском крае средняя стоимость чуть выше — 3000 руб. Загородную недвижимость на Северном Кавказе в сентябре можно было в среднем снять 6600 руб. в сутки. Самые доступные цены — в Дагестане и Карачаево-Черкесии (5900 и 6200 руб. соответственно), а дороже всего такое жилье стоило в Северной Осетии (8200 руб.).

В основном российские путешественники выбирали короткие поездки в регионы СКФО. Как квартиры, так и загородные объекты туристы в среднем бронировали на трое суток. В посуточных квартирах в сентябре 2024 г. останавливались, как правило, вдвоем, в то время как в домах — вчетвером.

Динамика рынка посуточной аренды жилья в СКФО, данные «Авито Путешествий» за сентябрь 2024 года. В выборку вошли регионы, в которых одновременно выполнялись два условия: более 20 предложений и более 20 бронирований за месяц

** Среднее значение, рассчитанное на основе суточной стоимости всех забронированных на платформе квартир в регионе в сентябре 2024 года