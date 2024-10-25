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«МегаФон» ускорил интернет в историческом центре Костромы

Тысячи туристов, приезжающих в Кострому, теперь могут на 30% быстрее загружать необходимые цифровые сервисы на своих мобильных устройствах. Инженеры «МегаФона» модернизировали базовые станции, увеличив скорость мобильного интернета примерно на треть — максимальная скорость передачи данных теперь может достигать 40 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Кострома — один из древнейших городов России, основанный в XII веке. Входит в состав «Золотого кольца» и является популярным туристическим направлением. Главной достопримечательностью города является Ипатьевский монастырь, построенный во второй половине XV века. Кроме того, в Костроме расположены десятки храмов, музеев и памятников архитектуры.

По обезличенной статистике оператора костромские туристические объекты особенно интересны абонентам, приезжающим из Москвы, Иваново, Ярославля и Нижнего Новгорода, они составляют более 60%. «МегаФон» ускорил мобильный интернет в историческом центре для посетителей Резиденции Снегурочки, Романовского музея, Центра русского искусства, музея Природы и других достопримечательностей.

Также в периметр улучшений попали объекты социальной инфраструктуры, образовательные, культурные, медицинские учреждения, парковые зоны, расположенные в Центральном районе.

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