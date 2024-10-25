«МегаФон» ускорил мобильный интернет в центре и на окраине Омска

У жителей Омска улучшилось качество связи и ускорился интернет. «МегаФон» провел модернизацию LTE-сети в центре и на окраине города, задействовав наиболее эффективные для густонаселенных территорий частотные диапазоны LTE — средний и высокий. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В центре Омска нагрузка на мобильную сеть особенно ощутима, поэтому компания «МегаФон» модернизировала базовые станции в районе торгово-развлекательного центра «Миллениум», установив дополнительное оборудование среднечастотного диапазона. Это позволило обеспечить уверенное покрытие и достаточную емкость для обслуживания большого количества абонентов, которые направляются на прогулку по набережной Тухачевского или к храму Иоанна Крестителя. Также улучшения ощутили и абоненты оператора, передвигающиеся на автомобилях или общественном транспорте. Здесь расположена крупная транспортная развязка с выходом на автомобильный мост имени 60-летия Победы. Пропускная способность моста через Иртыш около 6,5 тыс. автомобилей в час, включая пассажирский транспорт. Студентам и преподавателям Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, а также посетителям и работникам государственной областной научной библиотеки им. А.С. Пушкина новое покрытие и скорости мобильного интернета помогут быстро найти необходимую информацию в сети, отправить задание на проверку или скоротать время до начала занятий.

Только за последний месяц на участке действия обновленной базовой станции жители Омска сгенерировали около 47 ТБ информации, что равноценно более 11 млн загруженных в социальные сети фотографий или 12 тыс. просмотренных фильмов. Объем использованного трафика вырос на 66% год к году.

Еще три модернизированные базовые станции расположены на удалении от центра: ул. Овощной проезд, ул. 21-ая Амурская, проспект Академика Королева. Здесь было установлено оборудование, работающее в среднем и высокочастотном диапазоне. Это гарантирует высокие скорости интернета и качество покрытия на всей территории районов.

«Объем трафика на территории, которые обслуживают модернизированные базовые станции, с начала года вырос на 21%. Голосовой трафик – на ­26%. Рост потребностей абонентов требует увеличения емкости сети сотовой связи, повышения качества предоставляемых услуг, поэтому в течение 2024 г. компания «МегаФон» провела несколько десятков мероприятий по модернизации телеком-оборудования в черте города Омска», – отметил директор «МегаФона» в Омской области Игорь Беззубкин.