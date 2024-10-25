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«МегаФон» ускорил мобильный интернет в крупном подмосковном наукограде

«МегаФон» запустил новые базовые станции в подмосковном Пущино — крупнейшем центре научных исследований в области биологии. Теперь жители города и сотрудники научных центров могут всегда оставаться на связи и пользоваться мобильным интернетом на средней скорости в 40 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона»

Новое телеком-оборудование на территории наукограда поддерживает современные поколения связи, обеспечивающие стабильный сигнал и передачу данных как внутри зданий, так и на оживленных улицах. Высоких скоростей мобильного интернета и качественного покрытия удалось достичь за счет диапазонов LTE-1800 и LTE-2600 сетей 4G. Дополнительно инженеры оператора добавили поддержку технологии MIMO 4х4 на новых базовых станциях — она позволяет передавать потоки данных сразу по нескольким каналам. Все это повысило емкость сети, благодаря чему большее число абонентов может одновременно пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом без просадок.

Кроме того, новое телеком-оборудование поддерживает технологию VoLTE, с помощью которой можно как совершать звонки и с того же устройства, так и скачивать файлы или общаться в мессенджерах. Теперь жители города и местные научные центры могут адаптировать под свои нужды разные умные устройства: от кондиционеров и колонок до специального оборудования и систем безопасности.

«Сейчас в Пущино работают девять академических институтов, обсерватория РАН и огромный биотехнологический инновационный кластер, где в том числе проводят разработки, испытания и производят новые лекарственные средства. Наши современные телекоммуникационные решения способствуют развитию наукограда, позволяя его жителям и сотрудникам предприятий оставаться на связи с близкими, обмениваться знаниями и участвовать в передовых научных исследованиях», — отметил директор «МегаФона» по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.

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