Webbankir: доля владельцев iPhone среди заемщиков МФО с 2022 года выросла вдвое

В сентябре 2024 г. более 27% заемщиков МФО владели смартфонами iPhone. Именно столько займов было оформлено в этот месяц со смартфонов этой марки. За последние два года этот показатель вырос более чем вдвое. Об этом говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, проведенном на базе 1,5 млн займов, выданных сервисом за последние три года.

По итогам сентября 2024 г. 27,8% микрозаймов были оформлены через мобильное приложение и веб-сайт сервиса Webbankir с использованием смартфонов iPhone. Год назад этот показатель был на уровне 20%, а в сентябре 2022 г. – 13% от общего количества заемщиков. Таким образом, доля владельцев iPhone среди заемщиков за два последних года выросла более чем в два раза. Об этом CNews сообщили представители Webbankir.

Доля владельцев Android, напротив, сократилась, хотя по-прежнему остается в 2,5 раза выше. В сентябре 2024 г. она составляла 70% от общего количества заемщиков, год назад – 78%, а два года назад – выше 83%.

В целом, подавляющая часть займов оформляется со смартфона той или иной марки, в то время как доля заявок, поданных при помощи ПК, оказалась исчезающе небольшой – в пределах 3%.

«iPhone – это традиционно более дорогие устройства в сравнении с телефонами на базе Android. То, что доля их владельцев стабильно растет, свидетельствует о повышении качества клиентской базы МФО – на фоне регуляторных ограничений компании тщательнее оценивают своих заемщиков», – отметили авторы исследования.

Долю микрозаймов, оформленных в сентябре 2024 г. с помощью мобильных приложений, аналитики Webbankir оценивают в 51%, то есть более половины всех заявок на займы пользователи подали с использованием специализированного ПО. Год назад этот показатель был на уровне 38%, а два года назад через приложения МФО оформлялось немногим более 25% заявок. Растущая популярность приложений связана с ростом числа повторных заявок на займы, а также со стабильным улучшением удобства и функциональности приложений.

При этом финансовые запросы клиентов МФО за последний год заметно выросли. Средний размер запрашиваемого займа в сентябре 2024 г. составил 13,3 тыс. руб., что почти на четверть (24,2%) больше, чем в сентябре 2023 г. (10,7 тыс. руб.).

Владельцы iPhone в среднем запрашивают более крупные суммы, чем пользователи Android – 14,1 тыс. руб. против 13 тыс. руб.