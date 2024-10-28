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«Почта России» и «Даркстор у дома» запустили услугу хранения и экспресс-доставки для продавцов маркетплейсов

«Почта России» запустила микрофулфилмент для продавцов маркетплейсов на базе своих отделений совместно с оператором экспресс-доставки «Даркстор у дома». «Почта» будет хранить товары в отделениях и доставлять покупателям за 30 минут или отправлять их в свои логистические центры для дальнейшей передачи в сортировочные центры маркетплейсов.

Есть два варианта использования почтового микрофулфилмента. Чтобы не отвозить товар самостоятельно на крупные склады за город, селлеры смогут сдавать их в любом из 38 тыс. отделений. Почта консолидирует отправку и передаст продукцию на микрофулфилменты, размещенные на базе участков курьерской доставки (УКД) либо крупных почтовых отделений, а затем — в сортировочные центры маркетплейсов.

Вторая схема подойдет селлерам, которым важна экспресс-доставка. Продавцы смогут хранить товары непосредственно в почтовых отделениях. После того, как покупатель оформит заказ, его соберут за 5-7 минут и оперативно доставят клиенту. Услуга работает в 1507 почтовых отделениях по всей России (346 из них — в Москве), передать сюда продукцию на хранение можно в любом из отделений. Радиус и скорость доставки будут зависеть от количества отделений, в которых есть товар селлера.

Обе схемы работы «Почта» реализует с использованием технологий «Даркстор у дома». В проекте «Почта» отвечает за все операционные процессы — хранение, обработку и транспортировку заказов, а ПО «Даркстор у дома» автоматизирует процессы на каждом этапе и позволяет управлять распределённой сетью складов и заказом на всём пути следования. Общая свободная площадь в отделениях, задействованных в проекте, — 325,4 тыс. кв. м. На них планируется разместить 1,3 млн полка-мест для хранения товаров продавцов.

«Мы выводим логистику e-commerce на новый уровень как для предпринимателей, так и для покупателей. Микрофулфилмент в почтовых отделениях значительно упрощает всю цепочку для продавца и позволяет доставлять онлайн-заказы получателю так же быстро, как пиццу», — сказал первый заместитель генерального директора «Почты России» Максим Цыпин.

«Такое количество отделений — это инфраструктура, плотность которой позволит сделать доставку за 30 минут доступной любому продавцу маркетплейса. Это возможность делать по-настоящему мгновенную доставку без необходимости строить свою собственную инфраструктуру и управлять ей», — отметил директор и соучредитель «Даркстор у дома» Кирилл Чеканов.

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