CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Дзен» представил адаптивные шрифты в мобильном приложении

В мобильном приложении «Дзена» появились адаптивные шрифты: теперь слабовидящим людям будет комфортнее читать длинные тексты. По данным платформы, 43% пользователей мобильных устройств меняет размер шрифта на устройствах. С новой функцией читать статьи, новости и посты станет удобнее. Об этом CNews сообщили представители «Дзена».

Чтобы изменить размер шрифта в мобильном приложении «Дзена», достаточно зайти в настройки смартфона и установить подходящий в разделе «Экран и яркость». После этого шрифт в приложении «Дзена» обновится автоматически.

adaptive-fonts.jpg

Дзен
«Дзен» представил адаптивные шрифты в мобильном приложении

Ранее «Дзена» обновил фирменный стиль: в нем новый логотип и цвета в интерфейсе, основной — «бесконечная вселенная». Изменения визуала снижают излишнюю контрастность и уменьшают нагрузку на глаза — это делает чтение статей от авторов «Дзена» и погружение в тематики комфортнее.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли

Российские компании требуют у Google два ундециллиона рублей штрафа

CNews приглашает на секцию «Цифровая трансформация» в рамках CNews FORUM 7 ноября 2024 года

Конференции

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводной колонки Vipe Spark: мощная, портативная, практичная

Неттопы и мини-ПК для учебы и игр: хиты продаж

Долговечны ли ноутбуки с OLED-экранами: 5 удачных моделей

Показать еще

Наука

Что будет с планетой через 8 миллиардов лет: обнаружена планета-калька Земли

Мрачное исследование: похоже, инопланетные цивилизации убивают сами себя из-за изменения климата

Черные дыры не то, чем они кажутся: новые данные разрешают их парадокс
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: