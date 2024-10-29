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НСИС готова к расширению ОСАГО на Белоруссию

Национальная страховая информационная система (НСИС, 100-процентная дочерняя структура Банка России, оператор АИС страхования) готова к расширению ОСАГО на Белоруссию. Об этом CNews сообщили представители НСИС.

В личном кабинете на сайте НСИС уже имеется поле «Расширение действия договора на территорию Республики Беларусь» с ответом - «Да» или «Нет».

«Законопроект еще не прошел второе и третье чтение, возможны изменения. Мы в рабочем контакте с белорусскими коллегами, которые отвечают за интеграцию информационных систем со стороны Беларуси», - отметил глава НСИС Николай Галушин.

По функциональности АИС страхования се готово. Идет отладка информационного взаимодействия, сообщил Галушин.

Если россиянин после покупки такого расширенного полиса ОСАГО для Белоруссии попадет там в аварию, то он должен будет обратиться для фиксации ДТП в соответствующие службы Белоруссии. Дальше страховой случай будет рассмотрен Белорусским Бюро Транспортного Страхования, которое уже будет взаимодействовать через АИС страхования с РСА и с российскими страховщиками, заключившими договор страхования.

Как рассказал гендиректор НСИС, расширение ОСАГО на Белоруссию в первую очередь ориентировано на жителей приграничных территорий — тех, кто часто пересекает границу Союзного государства.

Он добавил: отдельной группой тех, кто будет пользоваться такой страховкой, станут водители грузовых автомобилей и пассажирские перевозчики.

Для тех граждан России, которые раз в год планируют посетить Минск или Гродно, покупать годовой полис так называемой «Белой карты» (общий ОСАГО) будет нецелесообразно, им проще купить краткосрочный полис «Синяя карта», заключил он.

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