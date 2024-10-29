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Yota: россияне переходят на отечественные почтовые сервисы

За девять месяцев 2024 г. число пользователей российских почтовых сервисов выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 г., трафик увеличился на 50%. А вот прирост аудитории иностранных аналогов составил только 17%, активность в них существенно упала. Это выяснили аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов. Об этом CNews сообщили представители Yota.

Интерес к почтовым сервисам по итогам трех кварталов 2024 г. в целом значительно вырос. По сравнению с январем-сентябрем 2023 г. число пользователей увеличилось на 57%, а потребляемый трафик — на 20%.

Самым популярным почтовым сервисом по-прежнему остается Gmail от Google: за год он нарастил 19% пользователей, но их активность при этом снизилась (-10% по сравнению с 2023 г.). Второе место в топе занимает «Яндекс Почта», аудитория которой выросла на треть (+35%), а активность на 10%. Тройку лидеров замыкает «Почта Mail», показавшая взрывной рост: за год сервисом стало пользоваться в четыре раза больше абонентов, а потребляемый ими трафик увеличился в 2,5 раза.

А главным проигравшим является Outlook. Сервис потерял как пользователей, так и их трафик (-12% и -59% соответственно).

Основной рост рынка обеспечили именно российские приложения, а их доля в общем трафике почтовых сервисов выросла с 55% в 2023 до 69% в 2024 г..

Падение популярности иностранных почтовых сервисов выглядит закономерным явлением. С 2025 г. вступит в силу запрет на использование зарубежной почты для регистрации на российских сайтах. Первоначально данная мера планировалась к введению в конце 2023 г., но затем срок был перенесен на год. Однако уже сейчас на ряде сайтов использовать для регистрации иностранную почту нельзя. Кроме того, определенное влияние на миграцию пользователей электронной почты на российские ресурсы оказали сообщения официальных лиц в сентябре 2024 г. о возможном запрете на создание новых аккаунтов со стороны Google.

На фоне подобных сообщений российские почтовые сервисы стали предлагать различные способы переноса писем и другой информации с ресурсов иностранных конкурентов.

Почтовыми сервисами пользуются в основном люди от 26 до 45 лет (60% всей аудитории). Они же активнее всего переходят на российские приложения — 61% новых пользователей отечественных ящиков. При этом выбор сервиса нередко зависит от возраста: молодежь (14-25 лет) все еще предпочитает Gmail, а абоненты старше 56 лет — «Яндекс Почту».

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