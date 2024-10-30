«МегаФон»: югорчане все чаще учатся ИТ и развивают креативность

С начала учебного и делового сезона жители Югры стали активнее посещать обучающие интернет-платформы и подбирать интернет‑курсы для себя и своих детей. За сентябрь и октябрь 2024 г. дата‑трафик на профильных сайтах взлетел почти в три раза в сравнении с летними месяцами 2024 г. Такие выводы сделали аналитики «МегаФона» с опорой на обезличенные данные абонентов на тематических интернет-площадках. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В 2024 г. жители Ханты-Мансийского автономного округа на 88% чаще учатся онлайн, чем в 2023 г. Наибольший объём интернет‑данных пока приходится на зимние месяцы, сентябрь и октябрь. Осенью 2024 г. северяне прокачали на образовательных ресурсах почти в три раза больше трафика, чем летом.

Использование обучающих платформ для детей год к году увеличилось на 56%. В этой категории привязка к сезонности ещё более ощутима: в сентябре 2024 г. посещаемость таких порталов выросла более чем втрое. Наиболее востребован в регионе «Учи.ру» — онлайн-ресурс для школьников, их родителей и учителей. На него приходится 41% от всего «образовательного» трафика в Югре.

«Ничто не заменит живого общения с учителем. В то же время, современные мобильные устройства позволяют с комфортом получить дополнительные знания онлайн. Чтобы юные и взрослые югорчане были в тренде образовательных инноваций, могли смотреть лекции, общаться по видеосвязи с преподавателями из других регионов, пользоваться электронными библиотеками, слушать образовательные подкасты и расширять кругозор в удобном формате, мы планомерно расширяем инфраструктуру и доступность сети 4G в городах и селах округа», — сказал директор «МегаФона» в Ханты-Мансийском автономном округе Дмитрий Мелихов.

Если рассматривать отдельные сегменты, особенно заметный прирост показывают школы программирования. В регионе их стали посещать в шесть раз активнее, чем в 2023 г. Популярность платформ для изучения иностранных языков осталась достаточно высокой — на уровне прошлого года.

У взрослых югорчан популярностью также пользовались крупнейшие онлайн-платформы для профессионального обучения и повышения квалификации. В первую десятку по востребованности вошли справочно-информационный портал «Грамота.ру» а также платформы, помогающие развивать soft skills или «мягкие» навыки: креативность, скорочтение, эмоциональный интеллект.