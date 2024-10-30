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МТС интегрирует «Фиксиков» в детские сервисы

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о приобретении у ГК «Рики» прав на диджитал-маскотов из анимационного проекта «Фиксики» на основании эксклюзивной лицензии. Это персонажи вселенной «Фиксики», которые могут быть использованы для продвижения и индивидуализации детских цифровых сервисов холдинга «МТС Медиа» и экосистемы МТС. ⁠Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сделка предполагает эксклюзивное использование образов всех основных персонажей анимационного проекта «Фиксики» в качестве маскотов детских цифровых сервисов экосистемы МТС в течение трех лет начиная с 2025 г. Маскоты-фиксики могут появиться в виде аватаров, цифровых помощников и других элементов, интегрированных в сервисы и продукты экосистемы.

Получение прав на маскотов «Фиксиков» отвечает стратегии «МТС Медиа» «360», когда контент используется на разных площадках и сервисах и задействует все возможности экосистемы. Согласно исследованию «МТС Медиа», в 2024 г. потребление детского контента на контентных сервисах медиахолдинга выросло на 10-50% в зависимости от типа платформы.

«"Фиксики" – один из самых успешных российских анимационных брендов, он связан с технологиями, а значит, комплементарен нашей экосистеме. Развитие детского направления стратегически важно для нас, и появление этих персонажей в сервисах МТС для детей поможет говорить с аудиторией на ее языке, делая продукты привлекательнее и понятнее», — сказала генеральный директор «МТС Медиа» Софья Митрофанова.

«Вот уже несколько лет ГК “Рики” сотрудничает с цифровой экосистемой МТС в направлении экологических и образовательных проектов для детей. Именно “Фиксики” были выбраны нашими партнерами, как амбассадоры знаний из разных областей наук. Эти персонажи понятны и любимы детьми, потому что похожи на них самих. Сегодня “Фиксики” – один из лучших обучающих проектов нашей страны, который в следующем году отметит своё 15-летие. За столь внушительный срок они завоевали любовь и доверие уже целого поколения зрителей. Став частью масштабной цифровой экосистемы, наши герои помогут детям гармонично развивать их творческий потенциал, а родителям быть уверенными в качестве предоставляемого контента», — сказала генеральный директор ГК «Рики» Юлия Немчина.

Анимационный сериал «Фиксики» появился в России в 2010 г. Это образовательный проект, созданный в жанре edutainment (обучение через развлечение). Его цель – сформировать у детей научную картину мира. В каждую серию включены две обучающие анимационные врезки, которые объясняют детям основы естественных наук или историю разных изобретений. Фиксики одушевляют современную техногенную среду, в которой растут дети, и учат маленьких зрителей, как обращаться с техникой и окружающими приборами. С 2020 г. проект принадлежит группе компаний «Рики» и производится анимационной студией «Аэроплан». На данный момент вышло пять сезонов сериала и два полнометражных фильма.

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