CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

МТС Travel: каждый десятый россиянин встретит Новый год в путешествии

Согласно данным опроса сервиса путешествий МТС Travel, 17% жителей страны собираются в турпоездку после Нового года на каникулах, а 10% отметят сам праздник в путешествии. Подавляющее большинство запланировали поездку по России. Об этом CNews сообщили представители МТС Travel.

Сервис путешествий МТС Travel спросил россиян о планах на Новый год и последующие выходные. Согласно полученным результатам, больше половины, или 56%, жителей страны планируют встречать праздник дома или на даче. Вторым по популярности стал ответ «‎в гостях» – его выбрали 12% респондентов. В тройку наиболее распространенных планов на Новый год вошли путешествия – каждый десятый россиянин отметит праздник в турпоездке.

Еще 6% опрошенных на Новый год арендуют номер в городском отеле или объект размещения на природе в своем регионе. Из них более половины (54%) снимают жилье на двое суток, еще 40% – на все каникулы.

Для подавляющего большинства россиян Новый год остается семейным праздником – в компании родственников его будут встречать 77% респондентов. Каждый пятый проведет Новый год с друзьями или партнером, 2% в одиночестве, а остальные (1%) еще не определились.

На новогодних каникулах 38% планируют спокойный отдых дома. Еще около трети (29%) настроены на активные развлечения, 17% отправятся в путешествие (из них 4% – на горнолыжные курорты).

Среди тех, кто собирается в путешествие на Новый год или последующие выходные, подавляющее большинство (86%) планирует поездку внутри страны. Согласно данным сервиса МТС Travel, две трети респондентов занимаются организацией отпуска самостоятельно (треть покупает готовый тур).

На новогоднее путешествие 33% россиян собираются потратить от 50 до 100 тыс. руб. в расчете на человека. Еще 29% – от 30 до 50 тыс. руб. на человека.

В опросе, посвященном планам на Новый год, приняли участие 1000 россиян старше 18 лет.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Россиянам предлагают отказаться от Gmail. Пока только на «Госуслугах» и добровольно

Популярное приложение для фитнеса раскрыло конфиденциальные передвижения Путина, Байдена, Трампа и Камалы Харрис

Один из старейших банков в мире требует назад деньги, которые клиенты получили из-за глюка банкоматов. О нем они узнали из TikTok

Конференции

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений

CNews Awards 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводной колонки Vipe Spark: мощная, портативная, практичная

Неттопы и мини-ПК для учебы и игр: хиты продаж

Долговечны ли ноутбуки с OLED-экранами: 5 удачных моделей

Показать еще

Наука

Что будет с планетой через 8 миллиардов лет: обнаружена планета-калька Земли

Мрачное исследование: похоже, инопланетные цивилизации убивают сами себя из-за изменения климата

Черные дыры не то, чем они кажутся: новые данные разрешают их парадокс
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: