На Ozon запустилась витрина товаров «Сделано в Хабаровском крае»

Ozon запускает новую региональную витрину при поддержке Министерства промышленности и торговли Хабаровского края. Проект реализуется в рамках программы выпуска отечественных товаров «Сделано в России». Об этом CNews сообщили представители Ozon.

На витрине будут представлены различные товары от местных предпринимателей: дальневосточный мед, сиропы из натуральных ягод, детская и женская одежда и др. Ассортимент раздела будет постоянно расширяться. Разместить свои товары на витрине может любой продавец с местным производством. Для этого необходимо подать заявку в отделениях Центра «Мой бизнес» в регионе.

Ozon в сотрудничестве с региональными властями начал запускать региональные витрины еще в 2022 г. На данный момент на маркетплейсе работают разделы с товарами из 17 регионов: от Москвы до Марий Эл. «Сделано в Хабаровском крае» станет еще одной витриной, запущенной для поддержки местных предпринимателей.

Директор по работе с региональными и зарубежными органами государственной власти Ozon Владимир Гончаревич: «Цель команды Ozon – поддержка и развитие производства по всей России. С помощью витрины предприниматели из Хабаровска смогут дополнительно продвигать товары на рынке и найти покупателей среди активных пользователей маркетплейса. Товары местного производства пользуются спросом – за первую половину текущего года покупатели приобрели 17 млн товаров от более 2,5 тыс. региональных брендов».