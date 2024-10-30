Qsoft разработала лендинг страхового калькулятора для компании «Зетта Страхование»

Интегратор Qsoft разработал и запустил промостраницу для страхования юридических лиц в компании «Зетта Страхование». Новый инструмент был создан за 1 месяц и предоставил пользователям возможность самостоятельного оформления или аннулирования страховых полисов онлайн без необходимости обращения к операторам. Это существенно упростило процесс страхования и снизило нагрузку на сотрудников компании, а суммарное время получения полиса теперь составляет всего 3 минуты вместо 1 часа, как это было раннее.

Оформление страховки — это юридическая процедура, которая часто связана с многочисленными документами и сложными формулировками. Именно поэтому команда Qsoft уделила особое внимание сторителлингу, объясняя условия доступным языком в простом интерфейсе, что позволило пользователям легко ориентироваться в процессе получения услуги.

Кроме того, Qsoft разработал функционал, который предлагает клиентам возможность автоматического заполнения полей на основании введенных данных, уменьшая количество ошибок. Например, при вводе ИНН название компании подтягивается автоматически, ускоряя оформление и снижая вероятность ухода клиентов со страницы. А встроенный в лендинг калькулятор помогает быстро рассчитать финальную стоимость страховки.

Благодаря возможности динамического масштабирования и повторного использования функционала, затраты на новые разработки снизилась на 30–50%. Помимо этого, промостраницу можно интегрировать с другими продуктами компании, адаптируя ее под будущие проекты.

С момента запуска лендинга более 15 тыс. представителей малого, среднего и крупного бизнеса уже воспользовались новым сервисом, а количество обращений к клиентским менеджерам по вопросам оформления полиса снизилось на 5%.

«Мы глубоко изучили специфику бизнеса клиента и совместно проработали все аспекты промостраницы для получения страховых полисов юридическими лицами. В результате процесс оформления страховки стал быстрее и удобнее, что значительно уменьшило число пользователей, покинувших страницу, повысило конверсию и снизило затраты бизнеса», — сказал Виталий Чесноков, генеральный директор Qsoft.

«Нам было важно сделать процесс оформления полиса максимально простым и удобным, чтобы пользователи могли обойтись без помощи оператора. С новым лендингом клиенты самостоятельно приобретают страховку за считаные минуты, с минимальным количеством шагов, что ускоряет процесс и снижает вероятность ввода некорректных данных», — отметил руководитель проекта со стороны заказчика Михаил Степашин.