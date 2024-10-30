Rusonyx переводит своих клиентов на панель управления из Единого реестра ПО

Облачный провайдер Rusonyx заключил партнерское соглашение с разработчиком российской панели управления сайтами ispmanager. В рамках соглашения ispmanager полностью заменит зарубежный Plesk в портфеле услуг облачного провайдера, а позже на новую панель управления переедут все клиенты Rusonyx.

В 2024 г. компания Rusonyx приняла стратегическое решение о смене поставщика панели управления сайтами и серверами. Выбор в пользу ispmanager был сделан на основе тщательного анализа, учитывающего стандарты безопасности и производительности. Новое ПО ведет к 60-процентному сокращению расходов на закупку панели управления, сохраняя при этом весь необходимый функционал для бесперебойной работы сайтов клиентов.

«Партнерство с ispmanager открывает новые возможности для развития. Благодаря переходу на российское ПО мы становимся независимыми от внешних факторов, которые могут стоить работы целого бизнеса. При этом новая панель управления не только не уступает в качестве, но и может оказаться менее ресурсоемкой и более выгодной для конечных клиентов», — сказал Максим Балыкин, технический директор Rusonyx.

В компании также отметили, что один из ключевых аспектов смены поставщика — расширенная техническая и маркетинговая поддержка. Так в рамках партнерства специалисты ispmanager создали инструмент миграции, позволяющий осуществить переезд клиентов на новое ПО бесшовно.

«Мы рады начать сотрудничество с компанией Rusonyx. Смена ключевого для хостинг-провайдера ПО всегда сопряжена со значительными затратами, такими как обучение персонала, разработка новых ценовых стратегий, возможные изменения в бизнес-логике, обновление сайта и документации. Однако мы всегда оказываем полную поддержку своим партнерам в этом процессе: от разработки уникального инструмента миграции до обучения специалистов техподдержки и пользователей», — сказал генеральный директор ispmanager Федор Богомолов.