Спрос на самостоятельную маркировку грузов в «Деловых Линиях» вырос на 75%

Аналитики проанализировали динамику по итогам первых девять месяцев 2024 г. в сравнении с тем же периодом 2023 г. Сервис является бесплатным, этикетки со штрихкодами для самостоятельного нанесения на грузы клиент может получить через личный кабинет с полным доступом или в своей информационной системе с помощью интеграционного решения. Об этом CNews сообщили представители «Деловых Линий».

«Услуга стала популярной в особенности среди клиентов, которые отправляют грузы небольшими партиями разным получателям без потребности в длительном хранении на наших терминалах. В частности, это представители розничной торговли, дистрибьютеры, производства готовых металлических изделий, машин, оборудования и инноваций, а также интернет-магазины. При заказе самостоятельной маркировки клиент получает ряд преимуществ: во-первых, отправка происходит быстрее – складские накладные заполняются автоматически, а передача груза занимает меньше времени. Во-вторых, клиент сам проверяет все штрихкоды и направление перевозки на своем складе. Таким образом груз проще отслеживать, так как номера накладных доступны сразу после оформления заявок», – сказали представители «Деловых Линий».

В группе компаний добавили, что чаще всего самомаркировкой пользуются для отправки запчастей, комплектующих, оборудования, инструментов и мебели клиенты из Москвы, Санкт-Петербурга, Барнаула, Новосибирска и Екатеринбурга. Самостоятельно маркировать можно не только грузы, но и документы.