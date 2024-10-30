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Татарстан вошел в ТОП-3 по бронированию глэмпингов среди российских регионов

МТС, цифровая экосистема, с помощью платформы Bronevik.com, входящей в «МТС Travel», и сервис для управления отелями Bnovo провели совместное исследование рынка аренды глэмпингов по итогам завершившегося теплого сезона. В списке регионов с наибольшим количеством бронирования такого типа объектов Татарстан занял второе место, уступив лидерство лишь Московской области. При этом выяснилось, что чаще всего в татарстанских глэмпингах отдыхали жители республики. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В рамках исследования были проанализированы данные о гостях глэмпингов за май-сентябрь 2024 г. В число лидеров по популярности такого вида отдыха вошли Московская область, Татарстан, Свердловская область, Карелия и Краснодарский край. В трех из пяти исследованных регионов большую часть гостей глэмпингов составляют местные жители: в Московской области – 80%, в Татарстане – 70%, в Свердловской области - 69%. И только в Карелии и Краснодарском крае гостевой турпоток выше домашнего – 84% и 55% соответственно.

В теплый сезон глэмпинги пользовались популярностью и у туристов из соседних регионов – доля таких поездок составила 38%. Больше всего «соседей» приезжало в объекты Карелии – 47% посетителей из ближайших Санкт-Петербурга, Ленинградской, Мурманской, Архангельской и Вологодской областей. В теплый сезон татарстанцы планировали поездки в глэмпинги заранее – в среднем за месяц до даты заезда, что втрое больше, чем при бронировании других типов туристического жилья.

Самыми частыми посетителями глэмпингов в мае-сентябре 2024 г. были россияне в возрасте от 35 до 54 лет (43%), четверть гостей (25%) составили люди 18-34 лет, дети до 18 лет и гости старше 55 лет – по 16%. Средняя стоимость проживания в глэмпингах в исследованный период составила 10 500 рублей за ночь (+13% год к году), при этом ценник в них рос почти вдвое медленнее, чем в других видах туристического жилья. Самое дорогое бронирование сезона 2024 г. совершено в одном из глэмпингов Московской области – оно стоило 180 тыс. рублей за ночь на девятерых человек.

«Рынок глэмпингов в Татарстане активно начал развиваться несколько лет назад, в том числе благодаря дополнительным мерам поддержки. Татарстанцы и гости региона могут выбрать разные варианты отдыха - домики со сплавами по реке, ночевку в палаточном лагере у подножия горы, глэмпинги с полным набором услуг для комфортного проживания на природе или наоборот, объекты с условиями, максимально приближенными к естественным. В борьбе за клиента глэмпельерам также помогают цифровые платформы. Онлайн-витрины туристических агрегаторов дают возможность выйти на новые аудитории и привлекать гостей со всей России», – сказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

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