Центр Алмазова оцифровал обучение и внутренние коммуникации благодаря «МТС Линк»

МТС и платформа «МТС Линк» перевели коммуникации в НМИЦ имени В.А. Алмазова на свои сервисы. Медицинский центр планирует использовать платформу для проведения онлайн-лекций, вебинаров, конференций и для организации онлайн-присутствия на крупных городских, общероссийских и международных мероприятиях. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Платформа для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк» уже интегрирована в образовательные процессы медицинского центра: с ее помощью проводятся лекции и семинары с демонстрацией практических материалов. Кроме того, Центр Алмазова уже опробовал решение для проведения массового мероприятия — вебинара с участием около 1000 ординаторов.

Одним из форматов применения «МТС Линк» в Центре Алмазова станет проведение гибридных мероприятий. Сегодня инфраструктура медицинского центра включает в себя несколько комплексов, находящихся на разных территориях. Гибридные коммуникации необходимы, в частности, для проведения встреч руководящего состава с сотрудниками подразделений.

Центр Алмазова планирует расширять применение платформы «МТС Линк», внедрив ее в другие образовательные и научные процессы. Сервисы разработчика будут использовать для подключения онлайн-участников во время крупных городских, российских и международных мероприятий. Также НМИЦ им. В.А. Алмазова намерен заменить ушедший с российского рынка сервис Miro на «МТС Линк» Доски. Решение поможет визуализировать бизнес-процессы и упростить взаимодействие между специалистами.

«Спектр применения онлайн-коммуникаций в нашем медицинском центре очень широк: они незаменимы и в научной, и в образовательной, и в клинической деятельности. Ежедневно у нас проходит несколько десятков видеоконференций и два-три вебинара. У каждого подразделения — свои задачи в части коммуникаций, и сотрудникам еще предстоит привыкнуть к новому инструменту, адаптировать его под свои потребности. Однако уже сейчас мы отмечаем стабильность и функциональность платформы. В учебном процессе особенно полезными оказались функции ИИ-расшифровки и записи встреч, а также контроля вовлеченности обучающихся», — отметил заместитель генерального директора по информационным технологиям и проектному управлению Дмитрий Курапеев.

«Центр Алмазова — это одно из самых передовых медицинских учреждений в России, которое предлагает пациентам высокотехнологичную помощь и готовит для отрасли специалистов, полностью адаптированных к использованию цифровых технологий в своей работе. Решения «МТС Линк» помогут Центру повысить охват онлайн-мероприятий, а также эффективность внутренних коммуникаций. Мы рады, что Центр выбрал для этих целей именно нашу платформу и планируем оказывать ему всю необходимую поддержку во внедрении технологии и обучении сотрудников. Надеемся, что этот проект станет примером успешного масштабирования онлайн-коммуникаций, и другие медицинские учреждения смогут ориентироваться на опыт Центра», — сказал директор по работе с индустрией здравоохранения Алексей Нечипорук.