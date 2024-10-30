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«VK Реклама» упростила продвижение приложений из RuStore

«VK Реклама» расширила инструменты для продвижения приложений из RuStore. Пользователям стала доступна функция оптимизации на целевые действия, а также бесшовной установки приложений напрямую с рекламного баннера. Обновления позволят качественно увеличить эффективность рекламной кампании и повысить конверсии.

Новые алгоритмы помогут разработчикам показывать объявления тем пользователям, кто вероятнее совершит целевое действие — оформит подписку, добавит товары в корзину или завершит покупку внутри мобильного приложения из RuStore.

Раньше при продвижении приложений из RuStore в кабинете рекламной платформы была доступна оптимизация показов на установки. Теперь разработчики смогут выбрать целевое для бизнеса событие и показывать рекламу пользователям, которые вероятнее не только скачают приложение, но и совершат нужное действие внутри приложения. Это позволит увеличить ключевые метрики и повысить возврат инвестиций в продвижение.

«VK Реклама» также сократила путь пользователя от первого контакта с объявлением до установки и конверсии внутри сервиса благодаря функции бесшовной установки. Она позволяет скачивать приложения и мобильные игры на смартфон прямо из объявления и без дополнительного перехода в магазин. Геймеры увидят рекламу мобильных игр в интересных для них жанрах, а владельцы домашних животных — магазинов с товарами для питомцев. После нажатия по объявлению на экране смартфона появится карточка приложения с кнопкой «Скачать». Пользователям Android, у которых нет RuStore, система предложит установить российский магазин.

Бизнес и разработчики могут расширить аудиторию своих продуктов среди более чем 100 млн пользователей проектов VK и рекламной сети. Для продвижения необходимо выбрать объект «Мобильные приложения», добавить ссылку на приложение из мобильного трекера и задать настройки аудитории. Креативы для продвижения можно выбрать из галереи ИИ-изображений или загрузить свои. ML-модели адаптируют их под доступные места размещения, при необходимости улучшат качество или создадут анимацию из статичных картинок.

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