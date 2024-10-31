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Аналитика «МегаФона»: челябинцы стали чаще учиться онлайн

С начала учебного года жители Южного Урала активно подбирают интернет-курсы для себя и своих детей. Осенью 2024 г. трафик на профильных сайтах взлетел почти в три раза по сравнению с летними месяцами, выяснили аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных пользователей. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В 2024 г. челябинцы стали интересоваться онлайн-образованием на 72% чаще, чем в 2023 г. Наибольшая часть объема переданных данных пришлась на зимние месяцы.

Использование образовательных платформ для детей год к году выросло 44%. Больше всего в регионе востребован сайт «Учи.ру» с курсами по школьным предметам и олимпиадами. На него приходится около 57% всего тематического трафика на Южном Урале. При этом стабильно высокое внимание сохраняется к языковым курсам, а школы программирования, напротив, потеряли в популярности.

Взрослые челябинцы активно заходят на онлайн-платформы для профессионального обучения и повышения квалификации. Например, в первую десятку ресурсов по востребованности вошли «Нетология» и справочно-информационный портал «Грамота.ру».

«Для того, чтобы развиваться и повышать свою квалификацию, в наше время достаточно только мобильного телефона с интернетом. При помощи онлайн-курсов и приложений можно подтянуть знания иностранного языка, посмотреть полезные вебинары, послушать подкасты или воспользоваться электронными библиотеками. Чтобы наши абоненты могли учиться онлайн и смотреть видео на комфортных скоростях, мы продолжаем модернизировать сеть и строить новые телеком-объекты. С начала года обновление коснулось более 500 объектов по всему региону», — сказал директор «МегаФона» в Челябинской области Сергей Денисов.

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