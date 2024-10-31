Axiom JDK усиливает защиту инфраструктуры Yandex Cloud в условиях технологической независимости

Компания Yandex Cloud, российский облачный провайдер, перевела сервисы, работающие на Java, на платформу Axiom JDK Pro. Решение о масштабной миграции было принято для обеспечения максимальной надежности и безопасности облачной инфраструктуры в соответствии с российскими регуляторными требованиями. Для целей оптимизации и уплотнения инфраструктуры были также выбраны легковесные Java-контейнеры Axiom Runtime Container. Защитные функции продуктов Axiom JDK помогают провайдеру обеспечивать безопасность облачной платформы. Об этом CNews сообщили представители Axiom JDK.

Yandex Cloud использует среду исполнения Axiom JDK Pro и легковесные Docker-образы Axiom Runtime Container в качестве доверенной среды функционирования всех системных сервисов. Это позволяет предоставлять пользователям как частного, так и корпоративного сектора вычислительные ресурсы на высоком уровне безопасности, соответствующем стандартам ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27017:2015, ISO/IEC 27018:2019, ISO/IEC 27701:2019 и № 152-ФЗ «О персональных данных». Кроме того, платформа соответствует ГОСТ Р 57580.1-2017 по усиленному уровню c итоговой оценкой 0,92 и стандартам PCI DSS для всех категорий сервисов, а также является членом Cloud Security Alliance и выполняет требования CSA STAR Level 1.

Переход на платформу Axiom JDK Pro является важным шагом для Yandex Cloud в повышение стабильности и надежности инфраструктурных сервисов. Сегодня сервисы публичной облачной платформы используют более 29 тыс. клиентов.

При выборе Axiom JDK учитывались несколько ключевых факторов. Во-первых, это промышленная платформа Java SE, разрабатываемая в стандартах безопасной разработки ПО (РБПО). Во-вторых, инженеры, развивающие Java в России с 1997 г., предоставляют оперативное реагирование по SLA и необходимые консультации. В-третьих, регулярные обновления платформы и функций безопасности обеспечивают своевременное устранение проблем и исключают эксплуатацию уязвимостей.

«Среда исполнения Java обеспечивает работоспособность одних из самых критичных и корневых сервисов Yandex Cloud. Поэтому вопросы надежности, стабильности и безопасности для нас приоритетны при выборе среды функционирования. Axiom JDK Pro отвечает требованиям высоконагруженных сервисов облачной платформы, что на постоянной основе проверяется в ходе непрерывного тестирования. Применение Axiom JDK Pro помогает нам использовать наиболее свежие версии JDK и получать оперативную поддержку от лидеров разработки Java платформы», — сказал Никита Гергель, руководитель Cloud Security & Compliance в Yandex Cloud.

«Безопасность Java-приложений и сервисов начинается со среды исполнения, которая запускает их работу и ускоряет доступ к ресурсам. Мы благодарим Yandex Cloud за выбор и рады, что наши команды разделяют общие ценности, такие как security-by-design, соответствие стандартам и законодательным требованиям, а также обеспечение безопасности данных и инфраструктуры. Все больше ведущих компаний, предоставляющих жизненно важные сервисы миллионам граждан, доверяют Axiom JDK. Мы приглашаем все ответственные бизнесы следовать примеру лидеров, чтобы не рисковать репутацией, обеспечивать безопасность и бесперебойное обслуживание клиентов. Мы уверены, что наша платформа и инженерная экспертиза могут выступать гарантом надежности и производительности любой корпоративной Java-инфраструктуры», — отметил Роман Карпов, директор по стратегии и развитию технологий Axiom JDK.