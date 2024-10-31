«Литнет» и «Литгород» объединяются

Два литературных портала, «Литнет» и «Литгород», объявили об объединении. Это стратегическое решение направлено на усиление позиций обеих компаний, дальнейшее формирование крупнейшего игрока на рынке независимых авторов, создание возможностей для писателей, читателей и развития книжной индустрии в целом. Об этом CNews сообщили представители сервиса «Литнет».

Общее число авторов на обеих платформах превысит 120 тыс. человек, и в 2025 г. площадки «Литнет» и «Литгород» планируют совместно удвоить объем роялти, выплачиваемые писателям. А благодаря увеличению количества представленных книг на каждой из платформ читателям станет доступна одна из самых обширных библиотек независимых авторов в Рунете.

Генеральный директор «Литнета» Борис Макаренков: «Объединение «Литнета» и «Литгорода» позволит предоставить авторам и читателям более эффективные инструменты для работы и общения. Наша цель — максимально комфортные условия для авторов, чтобы они могли полностью посвятить себя творчеству и продвижению своих книг».

Объединение позволит увеличить инвестиции в развитие платформ и поставить своей целью создать комфортную среду для авторов и читателей при взаимодействии с платформами. Увеличение инвестиций даст возможность развивать книжный рынок и продвигать позиции независимых авторов в русскоязычном сегменте литературы.

Светлана Суббота, акционер «Литгорода»: «Содружество крупнейших литературных порталов открывает дорогу к новым, высокотехнологичным возможностям на читательском русскоязычном рынке. Мы планируем совместно развивать удобный сервис, инновационный функционал для роста продаж, уделять самое пристальное внимание современным, постоянно появляющимся жанрам. И конечно, наша цель — привлечь еще больше любителей книг. Читатели смогут приобретать замечательные произведения по доступным ценам, а вознаграждение авторов за их труд будет постоянно расти».

Обе платформы продолжат существовать и развиваться параллельно.