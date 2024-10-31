МТС развернула гигабитную сеть в Орджоникидзевском и Правобережном районах Магнитогорска

МТС расширила фиксированную сеть сразу в двух районах Магнитогорска – Орджоникидзевском и Правобережном. Благодаря этому жители многоэтажек получили возможность подключить домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с.

МТС завершила очередной этап развития фиксированной сети на Южном Урале, благодаря которому подключила к домашнему интернету на скорости до 1 Гбит/с многоэтажки, расположенные по проспекту Карла Маркса и улице Лесопарковой. Скорость проводного интернета, в десять раз превышающая стандартные 100 Мбит/с, позволит семьям Магнитогорска выходить в сеть в вечернее время, а также смотреть онлайн-фильмы в качестве 4K и загружать другой тяжелый контент, используя для этого сразу большое количество устройств. Кроме того, с помощью сверхскоростного интернета жители Магнитогорска смогут подключать к сети устройства умного дома.

«Мы продолжаем развивать телеком-инфраструктуру в Челябинской области, в том числе постоянно модернизируем и расширяем фиксированную сеть, чтобы еще больше число южноуральцев могло пользоваться высокоскоростным домашним интернетом и телевидением. Новая волна модернизации сети коснулась более чем трех тысяч жителей Магнитогорска, которые впервые получили возможность подключать гигабитным домашним интернетом, а вместе с этим экономить на оплате целого набора услуг. Ежемесячная выгода может составлять до 40% при объединении в один «пакет» высокоскоростного домашнего интернета, телевидения, мобильной связи для всей семьи и онлайн-кинотеатра Kion, который входит в экосистему МТС», — сказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

Ранее МТС обновила фиксированную сеть до 1 Гбит/с в Челябинске – улучшения коснулись многоэтажных домов в Ленинском, Калининском, Курчатовском и Тракторозаводском районах города. Для подключения сверхскоростного интернета требуется оборудование с пропускной способностью 1 Гбит/с. Проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу можно на сайте МТС.