CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

МТС развернула гигабитную сеть в Орджоникидзевском и Правобережном районах Магнитогорска

МТС расширила фиксированную сеть сразу в двух районах Магнитогорска – Орджоникидзевском и Правобережном. Благодаря этому жители многоэтажек получили возможность подключить домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с.

МТС завершила очередной этап развития фиксированной сети на Южном Урале, благодаря которому подключила к домашнему интернету на скорости до 1 Гбит/с многоэтажки, расположенные по проспекту Карла Маркса и улице Лесопарковой. Скорость проводного интернета, в десять раз превышающая стандартные 100 Мбит/с, позволит семьям Магнитогорска выходить в сеть в вечернее время, а также смотреть онлайн-фильмы в качестве 4K и загружать другой тяжелый контент, используя для этого сразу большое количество устройств. Кроме того, с помощью сверхскоростного интернета жители Магнитогорска смогут подключать к сети устройства умного дома.

«Мы продолжаем развивать телеком-инфраструктуру в Челябинской области, в том числе постоянно модернизируем и расширяем фиксированную сеть, чтобы еще больше число южноуральцев могло пользоваться высокоскоростным домашним интернетом и телевидением. Новая волна модернизации сети коснулась более чем трех тысяч жителей Магнитогорска, которые впервые получили возможность подключать гигабитным домашним интернетом, а вместе с этим экономить на оплате целого набора услуг. Ежемесячная выгода может составлять до 40% при объединении в один «пакет» высокоскоростного домашнего интернета, телевидения, мобильной связи для всей семьи и онлайн-кинотеатра Kion, который входит в экосистему МТС», — сказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

Ранее МТС обновила фиксированную сеть до 1 Гбит/с в Челябинске – улучшения коснулись многоэтажных домов в Ленинском, Калининском, Курчатовском и Тракторозаводском районах города. Для подключения сверхскоростного интернета требуется оборудование с пропускной способностью 1 Гбит/с. Проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу можно на сайте МТС.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Россия и КНДР станут вместе развивать ИТ и телеком

Mail.ru в 12,5 раз уменьшит «Облако» своих преданных пользователей. Бесплатные 100 ГБ им будут недоступны, хотя дарили их навсегда

Как провайдеры уходят от крупных компенсаций по SLA

Конференции

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений

CNews Awards 2024

CNews FORUM 2024: Информационные технологии завтра
Показать еще

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Как перенести WhatsApp на другой смартфон: инструкция для iPhone и Android-гаджетов

Обзор беспроводной колонки Vipe Spark: мощная, портативная, практичная

Неттопы и мини-ПК для учебы и игр: хиты продаж

Показать еще

Наука

Что будет с планетой через 8 миллиардов лет: обнаружена планета-калька Земли

Мрачное исследование: похоже, инопланетные цивилизации убивают сами себя из-за изменения климата

Черные дыры не то, чем они кажутся: новые данные разрешают их парадокс
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: