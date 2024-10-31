Рекрутеры могут создавать вопросы для интервью и тестовые задания при помощи нейросети в системе «Поток Рекрутмент»

HR-Tech компания «Поток» усилила возможности искусственного интеллекта в сервисе для подбора «Поток Рекрутмент». Теперь генеративная нейросеть, встроенная в систему, умеет создавать разные уникальные тексты от описания вакансий, составления вопросов для интервью до создания тестовых заданий. Это позволит компаниям на 20% ускорить работу с подбором и увеличить конверсию откликов до 40% за счет персонализированных текстов и коммуникаций. Об этом CNews сообщили представители компании «Поток».

Рекрутерам и руководителям в компаниях часто приходится писать различные тексты. Многие из них не любят эту работу из-за рутинности, необходимости анализа большого количества данных, а также из-за возникающего «страха белого листа». Ранее в компании сообщали, что HR-специалисты и рекрутеры смогут формировать тексты вакансий в один клик благодаря интеграции нейросети в решение «Поток Рекрутмент». Сейчас компания применила модель YandexGPT 3 и сделала использование генеративной нейросети более удобным для рекрутеров в повседневной работе.

Теперь в системе «Поток Рекрутмент» можно:

Составить вопросы для интервью. В системе в один клик можно сгенерировать список вопросов для собеседования на конкретную вакансию. Нейросеть анализирует как готовые тексты (описание вакансии, бриф заказчика), так и общие требования компании (например, формат интервью или обязательные навыки), и на основе этих данных составляет вопросы для интервью.

Создать несколько вариантов тестовых заданий. Достаточно указать название должности, чтобы нейросеть предложила несколько вариантов заданий для одной и той же позиции, что позволяет выбирать рекрутеру наиболее подходящие задания или использовать их на разных этапах отбора.

Получить объяснение узкоспециализированных слов и терминов. Рекрутерам приходится разбираться в сложных определениях во время найма, например, при описании требований и навыков для узкопрофильных специалистов. ИИ может объяснить значение выделенного текста.

Редактировать тексты и переводить на иностранные языки. Рекрутер может улучшить тексты или изменить их помощью различных действий от YandexGPT. Например, перевести на другие языки, изменить тон текста или сократить его, исправить грамматические, орфографические или стилистические ошибки. Это помогает адаптировать текст под конкретную аудиторию, корпоративную культуру и технические ограничения платформ для публикации вакансий, делая рекрутинг более эффективным и удобным.

«YandexGPT в "Поток Рекрутменте" — это умный помощник, который берет на себя рутину, освобождая рекрутера для более творческих задач. Мы, как первый вендор, кто интегрировал генеративные нейросети в HR-продукт, видим, что новые функции экономят время рекрутера на работу с текстами на 50%, а общее время найма сокращается на 20%. И все это доступно в одном окне — в системе "Поток Рекрутмент"», — сказал Максим Королев, директор по продуктам направления «Подбор» HRTech-компании «Поток».