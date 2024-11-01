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«Диасофт» автоматизирует учет внебиржевых дилерских сделок РЕПО и договоров займа ценных бумаг

Компания «Диасофт» разработала функционал в продуктах «Внебиржевое РЕПО с периодической выплатой процентов» и «Договоры займа ЦБ с периодической выплатой процентов» в составе платформы развития Digital Q.FinMarket. Новый функционал предназначен для автоматизации процесса добавления и учета дилерских сделок РЕПО и дилерских договоров займа ценных бумаг (ЦБ) с периодической выплатой процентов, заключаемых на внебиржевом рынке. Он позволяет загружать в учетную систему «Диасофт» сделки РЕПО и договоры займа ЦБ с периодической выплатой процентов, загружать график плановых платежей по данным операциям, а также проводить корректный учет. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Новый функционал обеспечивает: импорт из внешней системы через API или ручной ввод в интерфейсе учетной системы «Диасофт» сделок РЕПО и договоров займа ЦБ с периодической выплатой процентов; импорт из внешней системы через API или изменение в интерфейсе учетной системы «Диасофт» графика плановых платежей, в т.ч. возможность дробления выплат в рамках одной даты; исполнение выплат по данным из внешней системы через API или из интерфейса учетной системы «Диасофт»; денежные расчеты с контрагентом по сделкам РЕПО и договорам займа ЦБ; терминацию или отмену сделок РЕПО в периоде с даты регистрации до исполнения первой части сделки, по данным из внешней системы или из интерфейса учетной системы «Диасофт»; бухгалтерское сопровождение сделок РЕПО и договоров займа ЦБ с периодической выплатой процентов в учетной системе «Диасофт»: автоматическое открытие счетов для учета; отражение денежных расчетов; начисление процентов с учетом графика плановых платежей; терминация или отмена сделок РЕПО.

Автоматический учет внебиржевых дилерских сделок РЕПО и дилерских договоров займа ЦБ с периодической выплатой процентов позволяет отражать новые типы сделок, оптимизировать трудозатраты сотрудников и повысить эффективность бизнеса.

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