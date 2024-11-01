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Linx Cloud запустил сервис управляемых баз данных в облаке

Провайдер Linx Cloud разместил в облаке объектно-реляционную систему управления базами данных PostgreSQL в формате DBaaS. Об этом CNews сообщили представители Linx.

Новый сервис позволяет клиентам Linx создавать масштабируемые хранилища данных без капитальных затрат на ИТ-инфраструктуру. Также с его помощью пользователи могут формировать среду для разработки или тестирования решений.

Linx гарантирует высокую степень безопасности на всех уровнях – от физической защиты дата-центров до шифрования данных. Сервис использует передовые механизмы шифрования с применением криптографических алгоритмов, поддерживает взаимодействие по SSL-протоколу.

Отличительная особенность сервиса – возможность развертывания каждого конкретного кластера базы данных на отдельной изолированной виртуальной машине в составе собственного виртуального ЦОДа (VDC). Это обеспечивает высокую изолированность и, как следствие, дополнительную безопасность решения.

Сервис DBaaS развернут на базе высокочастотных процессоров, обеспечивающих быструю и эффективную обработку больших объемов данных. Предусмотрена опция резервного копирования баз данных и их восстановления. Бэкапы в облаке компании создаются автоматически, в соответствии с установленным клиентом планом резервного копирования, и хранятся на отдельных геораспределенных серверах.

Кроме того, пользователи имеют возможность гибкой настройки прав доступа к базам данных и управления ими через графический интерфейс. Встроенный функционал сервиса позволяет осуществлять мониторинг и администрирование баз данных без затрат на подключение дополнительных инструментов.

Сервис позволяет работать с OLTP-запросами, поддерживая различные типы данных, включая JSON, JSONB, а также реляционные, объектные и графические модели данных.

Также сервис может интегрироваться с CRM, ERP, «», брокерами сообщений, пользовательскими коннекторами через ODBC/JDBC и Kubernetes (K8S), что позволяет легко подключать базы данных к существующей ИТ-инфраструктуре компаний.

«По разным оценкам, рынок DBaaS в России в среднем растет на 15-20% в год. Мы понимаем, что бизнес нуждается в надёжной и простой в использовании платформе для управления данными. Наша задача – предложить решение, которое позволяет компаниям сосредоточиться на развитии своих продуктов, в то время как мы берём на себя техническую сторону управления инфраструктурой баз данных. Обращаясь к облачному провайдеру, компании также нацелены на использование DBaaS в связке с другими PaaS- и IaaS-сервисами. В ближайшем будущем мы планируем развитие сервиса и добавление других, востребованных рынком, СУБД», – сказал менеджер по продуктам Linx Cloud Станислав Братчиков.

Linx Cloud продолжает расширять свой портфель облачных услуг, предлагая решения для повышения эффективности и безопасности ИТ-инфраструктуры предприятий. Новый сервис DBaaS станет ключевым элементом в стратегии цифровой трансформации компаний, стремящихся к гибкости и оперативности.

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