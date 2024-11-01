Прогноз развития облачного рынка в России на 2025 год от M1Cloud

Облачные технологии становятся неотъемлемой частью ИТ-ландшафта в России. По данным сервис-провайдера M1Cloud, облачный рынок в России продолжает расти, что связано с увеличением спроса на гибкие ИТ-решения, повышением уровня цифровизации бизнеса и необходимостью соблюдения регуляторных стандартов. Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса M1Cloud, рассказал, благодаря каким факторам спрос на облачные решения продолжает расти в России.

Факторы роста облачного рынка

По данным агентства IDC и аналитического агентства J'son & Partners Consulting, объем облачного рынка в России к 2025 г. вырастет до 300 млрд руб., что соответствует среднегодовому темпу роста около 25%. По данным M1Cloud, в 2025 г. рост рынка составит около 30%. Такой рост обусловлен постоянным увеличением объема данных и необходимостью их обрабатывать, хранить и создавать резервные копии. Облачные бэкапы уже являются неотъемлемой частью стратегий управления данными. Бизнес, замещая физическое оборудование, все больше мигрирует информационные системы в облака, прежде всего, стремясь оптимизировать процессы и снизить затраты.

Российские компании находятся в активной стадии цифровой трансформации, что требует использования современных технологий. Ожидается, что в 2025 г. цифровизация продолжит набирать обороты, и доля цифровой экономики в ВВП России вырастет. По данным, представленным в статистических сборниках «Цифровая экономика в цифрах» НИУ ВШЭ, доля цифровой экономики в ВВП России может достигнуть 10% к 2025 г.

Еще одним важным фактором развития облачного рынка является использование cloud-решений на высокочастотных серверах для размещения CRM-систем. По данным CNews, объем российского рынка облачных CRM растет на 15-20% ежегодно, что обусловлено необходимостью автоматизации бизнес-процессов и улучшения взаимодействия с клиентами. Высокочастотные сервера обеспечивают быструю обработку данных и позволяют компаниям более эффективно управлять взаимодействием с клиентами.

Рост конкуренции

Конкуренция на российском облачном рынке усиливается: крупные игроки активно развивают свои предложения, однако можно ожидать появления новых, прежде всего, стартапов, предлагающих инновационные решения и услуги, адаптированные для различных секторов, например, таких как здравоохранение и финансовые услуги. По данным «Финансового университета при Правительстве России», количество новых стартапов в области облачных технологий за последние три года увеличилось на 30%. Это создаст дополнительные возможности для заказчиков, но также увеличит давление на существующих игроков.

Облачная безопасность

По данным Роскомнадзора, количество фишинговых атак в 2024 г. выросло более чем в пять раз, а численность DDoS-атак увеличилась на 70%, по сравнению с 2023 г. Этот тренд продолжится и в 2025 г. Увеличение числа кибератак и утечек данных в России подстегивает спрос на облачные решения с повышенными мерами безопасности. Компании ищут российских провайдеров, которые могут обеспечить защиту данных и предоставляют облачные решения, которые соответствуют требованиям локализации данных.

Технологичные инвестиции

Облачный рынок в России в 2025 г. может стать одним из самых быстрорастущих сегментов ИТ-отрасли. Ожидается, что инвестиции в облачные технологии будут набирать обороты, особенно в таких областях, как искусственный интеллект и большие данные. По данным «РТС» и «Аналитического центра при Правительстве России», более 60% компаний планируют увеличить свои инвестиции в облачные технологии в ближайшие два-три года.

К 2025 г. ожидается увеличение инвестиций в облачные решения в сегменте малого и среднего бизнеса. По данным PwC, до 70% МСП намерены использовать облачные технологии для улучшения своей бизнес-эффективности. Это открывает новые возможности для сервис-провайдеров, которые способны предложить адаптированные решения для этого сегмента рынка.

Развитию рынка также будут способствовать различные государственные инициативы, направленные на цифровизацию экономики, в рамках программы «Цифровая экономика».

В условиях турбулентности российские облачные сервис-провайдеры демонстрируют высокую адаптивность: осваивают новые технологии и методы управления данными, создают экосистемы, способные не только удовлетворить локальные потребности, но и обеспечить высокий уровень безопасности. Это позволяет сервис-провайдерам не только конкурировать с международными гигантами, но и предлагать решения, которые отвечают специфическим требованиям российского рынка.