Распорядок дня, караоке на «ТВ Станциях» и др. в октябрьском обновлении «Алисы»

«Яндекс» подготовил обновление «Алисы». Новые функции ждут пользователей на самых разных устройствах.

Новое приложение «Алиса»

У «Алисы» появилось собственное мобильное приложение, которое так и называется — «Алиса». Это значит, что теперь виртуальный ассистент всегда у вас под рукой, и начать с ним общение можно в один клик. В приложении можно просить «Алису» помочь с рабочими и учебными задачами: от генерации текста до разбора сложных тем.

Можно создавать отдельные чаты для разных тем, быстро переключаться между ними и продолжать общаться с «Алисой» на разных устройствах. История чатов сохраняется в аккаунте и всегда остается под рукой. Если пользователь не знает, как сформулировать запрос, «Алиса» предложит полезные подсказки.

Генерация изображений в чате с «Алисой»

Теперь «Алиса» умеет генерировать изображения, что делает ассистента более удобным для решения разнообразных задач в одном месте. С помощью последней версии визуальной нейросети YandexART 2.0 можно попросить «Алису» сгенерировать картинку по своему запросу — будь то иллюстрация для статьи, поста в соцсетях или презентации. Все это виртуальный ассистент сделает за считанные секунды.

Чтобы начать, просто нужно написать в чат с «Алисой» «Нарисуй», а затем добавить описание того, что хотите увидеть. Удобные подсказки помогут выбрать стиль и формат изображения. Одним запросом можно сгенерировать одно или сразу четыре изображения в разных стилях. Все картинки сохраняются в истории чатов, и к ним можно вернуться в любой момент.

Например: нарисуй иллюстрацию для статьи о городской культуре стрит-арта; нарисуй иллюстрацию для школьного проекта о городских парках; нарисуй изображение для презентации по зеленой энергетике.

Генерация изображений в чате с «Алисой» поможет решать как творческие, так и профессиональные задачи — и все в одном месте. «Алиса» подскажет, как сформулировать точный запрос, если вы не знаете, как его описать.

Создание изображений доступно на alice.yandex.ru и в новом мобильном приложении «Алиса». Пользователи опции «Про» могут пользоваться функцией без ограничений, для остальных в веб-версии доступно пять бесплатных генераций в день.

Графики в истории использования в детских сценариях опции «Про»

Теперь в разделе «История использования» можно не только посмотреть, какие приложения, устройства или контент запускались на «Станции», но и увидеть, сколько времени на это было потрачено. На вкладке «График» отображаются данные за сутки, такие как время, проведенное за прослушиванием музыки, просмотром видео, использованием приложений и устройств HDMI.

Эта функция особенно полезна для родителей, так как с ее помощью можно отслеживать, как долго дети смотрели мультфильмы после школы или сколько времени было потрачено на игры. Благодаря этому можно более эффективно контролировать экранное время и регулировать доступ к контенту.

Чтобы воспользоваться функцией, нужно зайти в настройки приложения «Дом с Алисой», перейти в раздел «Алиса для детей» и выбрать «История использования». Там можно просмотреть подробную статистику за последние 30 дней.

Распорядок дня в детских сценариях в опции «Про»

С опцией «Про» родители могут настроить распорядок дня ребенка в приложении, а «Алиса» будет напоминать о важных делах. Например, «Алиса» вовремя отправит уведомление на Станцию, чтобы ребенок не забыл взять сменную обувь или сделать домашнее задание. Так дети не забудут о важных делах, будь то уроки, кружки или другие задачи.

Настроить это просто. В приложении «Дом с Алисой» нужно перейти в раздел «Алиса для детей» и выбрать пункт «Распорядок дня». Там можно добавить напоминания на день или на всю неделю, указав, что и когда «Алиса» напомнит сделать.

Эта функция полезна не только для родителей, но и для всех, кто хочет оптимизировать управление повседневными задачами, доверив это виртуальному ассистенту.

«Алиса» на планшетах Huawei

Теперь «Алиса» доступна и на планшетах Huawei. С ее помощью можно поставить будильник, включить музыку, узнать погоду или даже управлять умным домом. Чтобы вызвать ее, достаточно зажать кнопку питания на 0,05 секунды, и «Алиса» сразу же активируется для помощи с любыми задачами.

Алиса доступна на планшетах Huawei MatePad Pro 12,2” и Huawei MatePad 12 X.

Обновления «Станций» и «ТВ Станций»

Более быстрые команды

Теперь регулировка громкости на «Станциях» и «ТВ Станциях» стала быстрее. Команды «Тише», «Громче», «Стоп», «Продолжи», «Дальше» и «Назад» стали полностью или частично обрабатываться локально на устройствах, что позволило ускорить их выполнение до 10 раз. Это значит, что не придется ждать — команда сработает практически мгновенно, и для этого даже не нужно говорить «Алиса». Функция скоро будет доступна и на «Дуо Макс».

Это особенно удобно при прослушивании музыки, когда необходимо быстро отрегулировать громкость или остановить трек. Все, что нужно — просто сказать «Громче», «Тише», «Стоп» или другую команду и «Станция» выполнит ее практически без задержек.

Управление жестами на «Дуо Макс»

Станция «Дуо Макс» стала удобнее благодаря улучшению функции управления жестами. Жест «стоп», выполняемый открытой ладонью, теперь работает на расстоянии до трех метров и позволяет не только остановить, но и возобновить воспроизведение контента, будь то музыка или видео на «Кинопоиске». Это особенно полезно, когда неудобно говорить — можно быстро остановить будильник или приглушить громкую музыку. Появились визуальное подтверждение распознавания жеста, что делает управление более надежным.

Караоке

Теперь на всех «ТВ Станциях» доступен режим караоке. При прослушивании музыки можно выбрать опцию «без вокала», и голос исполнителя будет приглушен, а трек продолжится без слов. Это позволит наслаждаться композициями в караоке-режиме прямо из дома. В режиме караоке уже доступно почти 2,5 тыс. треков от 500 различных исполнителей, а каталог постоянно пополняется.

Больше не нужно искать минусовки или ехать в караоке-бар — просто попросите «Алису» включить песню без вокала и пойте. Если не знаете, что выбрать, воспользуйтесь одной из шести подборок на главной странице или скажите «Алиса, включи караоке» для случайного набора треков.

Функция доступна на всех устройствах с операционной системой YaOS X – на «ТВ Станции», «ТВ Станции Бейсик», «ТВ Станции Про» и «Станции Макс».

Познакомьте «ТВ Станцию» со всей семьей

Теперь каждый член семьи может создать личный профиль и познакомиться с «ТВ Станцией» через команду «Алиса, давай познакомимся». Так «Алиса» будет знать, кто обращается к ней, и даст персонализированные рекомендации без необходимости уточнять, чей профиль активен.

С помощью голосовой команды можно переключаться между профилями или запускать музыку, подходящую именно для того, кто взаимодействует с «Алисой». Доступно на всех устройствах с операционной системой YaOS X.

Звонки на «ТВ Станциях» и «Дуо Макс»

Теперь на «ТВ Станциях» можно не только смотреть фильмы и сериалы, но и звонить с них. С помощью «Алисы» можно легко связываться с другими «Станциями» в доме, а также использовать приложение «Дом с Алисой» для звонков прямо на нее. Это способ оставаться на связи с близкими, не отрываясь от просмотра на большом экране.

Совершать и принимать звонки теперь можно и на «Станции Дуо Макс». Можно попросить «Алису» позвонить на «Станцию» в другой комнате, чтобы собрать всех на ужин или узнать, чем занят ребенок. Функция доступна на всех устройствах с операционной системой YaOS X.

Скринкастинг на «ТВ Станциях»

Теперь можно транслировать экран своего смартфона прямо на телевизор и смотреть любой фото- или видеоконтент на большом экране. Это удобно, когда хочется поделиться воспоминаниями, показать фотографии из отпуска или пересмотреть памятное видео, не ограничиваясь маленьким экраном телефона.

Для этого достаточно установить на оба устройства приложение Eshare, которое позволяет быстро и просто вывести изображение с вашего смартфона на «ТВ Станцию». Теперь все, что хочется показать, можно увидеть на большом экране. Функция доступна на всех «ТВ Станциях».

Обновления умного дома

«Дом с Алисой» получил большое обновление, которое существенно расширило возможности управления умным домом. Теперь сценарии стали гибче и удобнее, что позволяет управлять множеством устройств и создавать комплексные сценарии.

Теперь пользователь будет получать уведомления, если какое-то устройство в умном доме потеряло связь или долго не передает данные. Это позволит быстрее реагировать на проблемы, например, с датчиками температуры в загородном доме. Также «Алиса» напомнит о включенных устройствах, таких как свет или компрессор для аквариума, если они долго работают.

Теперь можно быстро добавлять сразу несколько однотипных устройств в сценарии. Например, можно включить или выключить все лампочки в гостиной одной командой. Также доступны новые действия: «остановить музыку на всех колонках» и «выключить все освещение в доме» — полезные опции перед сном или уходом из дома.

Теперь один сценарий может запускать или останавливать другой. Например, уезжая в отпуск, можно нажатием одной кнопки выключить весь свет и активировать «охранный» режим с датчиками движения и открытия дверей.

Появилась возможность настроить действие на основе времени, в течение которого не происходит активности. Например, включить кондиционер, если окно остается закрытым более часа, или активировать устройство, если не было движения 40 минут.

На умных лампочках теперь можно запустить плавный переход от белого света к красному и наоборот. Это поможет легче просыпаться в темные осенние и зимние утра или создать мягкое освещение для засыпания.