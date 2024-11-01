«VK Видео» запускает «Детский режим» на мобильных устройствах

«Детский режим» «VK Видео» появился на смартфонах и планшетах Android в бета-версии. Юные пользователи теперь смогут смотреть обучающие и развлекательные видео с мобильных устройств, а родители будут уверены в безопасности контента.

Николай Дуксин, вице-президент по музыкальным и видеосервисам VK, сказал: «Категория детского контента стала одной из самых быстрорастущих на нашей платформе: число пользователей детского контента всего за несколько месяцев увеличилось в 3 раза, а суммарное количество просмотров показывает фантастический рост почти в 10 раз (+815%). Сегодня почти у каждого ребенка есть собственный смартфон, и фактически появилось поколение, которое потребляет контент с рождения. Наша задача — создать безопасную зону для детей, а также предложить разнообразный контент: от добрых и вечных мультиков «Союзмультфильма» до образовательного и обучающего».

Самыми популярными по числу просмотров за октябрь стали мультсериалы «Маша и Медведь», «Три Кота», «Синий трактор», «Буба», развивающий сериал «Цветняшки» и телеканал «Мульт». На «VK Видео» представлен контент киностудий «Союзмультфильм», «Вольга», «Ноль плюс Медиа», «Мельница», группы компаний «Рики». В ближайшее время компания планирует увеличить количество контента для детей и подростков, начав сотрудничество с новыми киностудиями, блогерами и создателями контента.

«Детский режим» «VK Видео» — это библиотека безопасного видеоконтента для детей от 0 до 12 лет. Здесь маленьким зрителям доступны бесплатно без рекламы: лицензионные мультфильмы от классики российской мультипликации до анимационных новинок киностудий «Союзмультфильм», «Вольга», «0+ Media», «Мельница», группы компаний «Рики» и других; развивающие видео, контент любимых блогеров, семейные фильмы и интерактивные видео. Помимо этого, в «Детском режиме» есть безопасный поиск по заранее размеченной базе. Вся библиотека контента подобрана вручную. А благодаря запуску на мобильных устройствах на Android дети смогут посмотреть все это даже в дороге.

Чтобы активировать «Детский режим», нужно зайти в свой профиль в приложении «VK Видео», перейти в раздел «Детям» и во всплывающем окне установить четырёхзначный PIN-код. Сразу после его ввода произойдет переключение на «Детский режим». Информация об основном взрослом профиле будет скрыта. Дети не смогут вернуться в него даже при перезагрузке приложения. В случае утери PIN-кода его можно восстановить через мобильное приложение «VK Видео».

Ранее функция стала доступна на Smart TV и Android TV и скоро появится в приложении «VK Видео» на смартфонах и планшетах с iOS.