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ИИ соберет главное из отзывов о приложениях в RuStore

VK внедрила генеративный искусственный интеллект в RuStore. ИИ анализирует отзывы пользователей о приложениях и играх, выделяя их плюсы и минусы в формате общей сводки.

В карточке приложений появился раздел «Самое важное», где ИИ объединяет и обобщает отзывы — пользователь увидит основные выводы, которые описывают приложение или игру. Алгоритмы фильтруют оценки, учитывая только полные и актуальные отзывы для более точной информации. Раздел доступен только при наличии достаточного количества отзывов (от 100).

«Алгоритмы генеративного ИИ проанализируют пользовательские отзывы и автоматически создадут краткую справку о приложении или игре. Это поможет пользователям быстрее определиться с решением о загрузке приложения и избавит их от необходимости просматривать множество отзывов», — сказал директор по продукту RuStore Олег Афанасьев.

Технологии искусственного интеллекта также применяются в рекомендациях и поиске в магазине приложений. Чтобы новый раздел появился в карточке приложения, необходимо обновить RuStore до последней версии.

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