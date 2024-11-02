«Ситидрайв» выведет на линию еще 1 200 автомобилей Belgee X50

Каршеринг-сервис «Ситидрайв» выведет на линию большую партию из 1,2 тыс. белорусских кроссоверов Belgee X50. Автомобили появятся на дорогах Москвы и области в ближайшее время. Об этом CNews сообщили представители «Ситидрайва».

Все новые Belgee X50 будут представлены в комплектации Active. Это кроссовер комфорт-класса, который подходит как для городских поездок, так и для путешествий на дальние расстояния. Автомобиль оснащен всем необходимым для комфорта пользователей: задней камерой и задними датчиками парковки, антипробуксовочной системой и системой курсовой устойчивости, регулировкой руля по высоте и вылету, подогревом передних сидений и другими полезными опциями.

Belgee X50 можно найти на карте в приложении «Ситидрайва». Сервис начал пополнять парк автомобилями Belgee с апреля 2024 г. С учетом новой партии для аренды в «Ситидрайве» доступны более 1,75 тыс. автомобилей белорусского бренда в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи, в том числе без оклейки для долгосрочной аренды от месяца.

«Автомобили Belgee отлично зарекомендовали себя на дорогах. Мы видим, что они пользуются популярностью у клиентов, поэтому продолжаем увеличивать представленность данной модели в нашем парке. Уверены, что ещё больше пользователей смогут познакомиться с брендом и по достоинству оценить безопасность и комфорт поездок», — сказал Эдуард Мингажев, генеральный директор «Ситидрайва».

«Мы рады продуктивному сотрудничеству с одним из лидеров рынка каршеринга — компанией «Ситидрайв». Уверены, что яркие городские кроссоверы Belgee X50 будут радовать пользователей своим удобством, помогут в решении ежедневных задач или в путешествиях. Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество и расширение парка автомобилей компании «Ситидрайв» благодаря и другим моделям белорусской марки», — сказал Алексей Винер, руководитель отдела корпоративных продаж Belgee.