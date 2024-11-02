«ЮKassa» и ритейлеры дали прогнозы на «День Холостяка» и «Черную Пятницу»

В преддверии «Дня холостяка» (11.11) и «Черной пятницы» аналитики «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») совместно с крупными ритейлерами проанализировали тенденции последних лет и поделились прогнозами распродаж 2024 г. Как отмечают эксперты, такой формат, несмотря на общий тренд по снижению темпов роста продаж, сохранит свою популярность. При этом некоторые бренды отказываются от участия в массовых распродажах, делая ставку на эксклюзивность продукта и уникальное позиционирование. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Обороты онлайн-площадок могут вырасти до 20%

Уже несколько лет в России есть тренд на ранний старт распродаж, а в этом году «Черная пятница» продлится до начала декабря. В этот период многие россияне закупаются подарками на Новый год, а затем ноябрьские распродажи плавно переходят в новогодние. При этом в течение года проходят дополнительные акции от разных площадок и ритейлеров, например «Зеленый День» от Сбербанка — в 2024 г. он продлится с 7 по 12 ноября.

Большое количество акций позволяет покупателям приобрести нужный товар, не дожидаясь «Черной пятницы». В связи с этим замедляются общие темпы роста оборотов и числа покупок в сезон скидок. На грядущих распродажах они могут оказаться меньше, чем в прошлые годы, особенно в онлайн-сегменте.

С 10 по 12 ноября 2023 г. обороты интернет-магазинов, подключенных к «ЮKassa», выросли незначительно — на 5% по сравнению с распродажей 2022 г., которая прошла с 11 по 13 ноября. Количество продаж осталось на прежнем уровне, а общий средний чек увеличился на 6%, до 1510 руб. Что касается «Черной пятницы», с 24 по 26 ноября 2023 г. обороты интернет-магазинов выросли на 11% по сравнению с распродажей 2022 г., которая состоялась с 25 по 27 ноября. Число продаж не изменилось, а средний чек вырос на 12%, до 1484 руб.

«В этом году объем онлайн-продаж может вырасти на 20-25%, рост будет зависеть от индустрии. Например, ожидать высокого спроса на путевки не стоит, поскольку цены на зарубежные туры стали выше», — сказал коммерческий директор финтех-компании «ЮMoney» Дмитрий Кармишин.

Сильнее всего увеличивается спрос на спорттовары, одежду и косметику

По информации платформы RetailCRM (на основе данных о работе 22 тыс. интернет-магазинов и торговых точек, подключенных к платформе RetailCRM), в 2023 г. общее число заказов во время «Черной пятницы» выросло в 1,6 раза по сравнению с обычной неделей, а общий доход бизнеса оказался в 1,2 раза больше. Лидерами по дополнительной выручке в период ноябрьских распродаж стали категории «Одежда и обувь», «Спорт и отдых», «Мебель», «Ювелирные украшения» и «Косметика».

«В последние два года мы наблюдали небольшой, но планомерный спад числа заказов и доходов во время «Черной пятницы». Так, в 2022 г. ритейлеры, обрабатывающие заказы в RetailCRM, заработали на ноябрьских распродажах в 1,6 раза больше, чем в обычные недели, а самих заказов было в 1,8 раза больше. В 2023 г. выручка упала на 12% относительно распродажной недели 2022-го, а число заказов — на треть», — сказал Дмитрий Бороздин, генеральный директор RetailCRM.

Тем не менее, эксперт отмечает, что «Черная пятница» все еще остается для ритейлеров временем «большого урожая».

«На ноябрьских распродажах в прошлом году в категории «Спорт и отдых» бизнес заработал в 1,8 раза больше, чем в обычные недели, а в категории «Косметика» — в 1,9 раза больше. Но и здесь есть падение к 2022 г., когда для спортивных товаров рост был в 2,1 раза, а для косметики — в 3,2. Стабильность есть только в категории «Цветы», которая из года в год получает в 2,3 раза больше выручки, ведь в ноябре, помимо 11.11 и «Черной пятницы», есть еще и «День матери»», — сказал Дмитрий Бороздин.

Ритейлеры ждут высокого спроса в период распродаж

По мнению экспертов «ЮKassa», сильнее всего в 2024 г. вырастет спрос на электронику и бытовую технику, одежду и обувь, а также на товары для дома и косметику.

«В период распродаж эти сегменты продемонстрируют наиболее высокие темпы роста. Онлайн-магазины электроники и бытовой техники могут показать до +30%, одежды и обуви — до +20-25%, а магазины товаров для дома и косметики — до +15-20%», — сказал коммерческий директор «ЮMoney».

В «Ситилинке» отмечают, что скидки и спецпредложения остаются популярными у россиян. С 16 октября 2024 г. сеть запустила свою распродажу — «Оранжевую пятницу», которая продлится до 6 ноября 2024 г. Саму @Черную пятницу@ «Ситилинк» тоже начнет раньше официального старта.

«На основе данных прошлых лет можно сказать, что число покупок в этот период начинает расти где-то за неделю до самой распродажи — в среднем на 27%, а продажи акционных товаров увеличиваются на 128% в совокупности», — сказала Елена Конторина, руководитель розничного маркетинга компании «Ситилинк».

На распродажу одежды и обуви в 2024 г. повлиял аномально теплый сентябрь. Так, Lamoda провела традиционную эксклюзивную акцию для покупателей с 7 по 31 октября 2024 г. Во время распродаж популярнее всего на платформе категории сезонной одежды, обуви и аксессуаров, а также спортивные коллекции, премиальные сумки, косметика мировых брендов и товары для дома.

«Популярность большей части этих категорий связана с тем, что во время ноябрьских скидок многие начинают готовиться к зиме и покупать подарки к Новому году. Также в «Черную пятницу» люди стремятся купить с хорошими скидками товары международных брендов, в том числе премиальных. Например, мы видим большой спрос на марки Hugo, Boss, Aeronautica Militare, Pinko и другие», — отметила Ирина Максимова, директор департамента по закупкам и развитию Fashion Lamoda.

По данным «ЮKassa», в последние годы на распродажах растет также популярность услуг. Востребованы, в частности, подарочные сертификаты и услуги с отложенным использованием — от спа-процедур до мастер-классов. Так, на образовательной онлайн-платформе «Нетология» отмечают, что аудитория ждет распродаж, часть пользователей осознанно откладывает покупку курсов на октябрь-ноябрь. В 2024 г. в распродажах участвуют все продукты корпоративного направления «Нетологии», а также флагманские продукты для личного обучения.

«Мы не ограничиваемся скидками и используем разные механизмы, например бандлы (несколько курсов по привлекательной цене) или акции формата BOGO (1+1), когда пользователь покупает курс и получает второй в подарок. Этими механиками мы пользуемся регулярно, не ограничиваясь распродажами. В этом году на Черную пятницу мы приготовили формат дополнительных скидок для покупателей, размер зависит от стоимости курса», — сказали в «Нетологии».

Одной из стратегий в период распродаж может стать предложение нишевых или премиум-услуг для существующих клиентов и большие пакеты услуг или подарочные карты для новых, отмечают в Yclients.

«Это не только увеличит выручку в краткосрочной перспективе, но и создаст поток клиентов на более длительный срок. Актуальны также скидки на услуги с высоким чеком, например на годовые абонементы в спортзал или лечение зубов в стоматологии», — сказал Иван Смелянский, директор по маркетингу Yclients.

Распродажи нужны не всем

Однако есть бизнес, для которого большие сезонные распродажи неактуальны. Например, бренд одежды A Quick Buck делает ставку на уникальность продукта и контентно-ориентированный маркетинг. Этот подход компания использует круглый год, и распродажи на него почти не влияют.

«Для нас самые главные составляющие — аутентичность, эксклюзивность продукта и концептуальность бренда. В период распродаж мы оставляем прежними позиции по контент-маркетингу, усиливаем их и прорабатываем базу клиентов. Иногда также выпускаем межсезонные дропы, чтобы привлечь внимание аудитории. Все это в совокупности дает хороший прирост и позволяет не просесть во время массовых распродаж», — сказал директор по маркетингу A Quick Buck Роман Галимов.