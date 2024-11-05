«Авито Работа» назвала пять сфер с наибольшим ростом числа вакансий за месяц

Эксперты «Авито Работы» проанализировали динамику вакансий на платформе за октябрь 2024 г. и выяснили, в каких сферах деятельности больше всего увеличился спрос на специалистов по сравнению с данными прошлого месяца. В октябре в ТОП-3 отраслей по росту спроса работодателей вошли сферы производства электро- и оптического оборудования, ремонта и отделки помещений, а также тяжелое машиностроение. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Больше всего новых вакансий появилось в сфере производства оптического и электрооборудования. С сентября этого года спрос на специалистов в этой области вырос почти в 1,5 раза (+47%). Средние предлагаемые зарплаты для соискателей в этой отрасли достигают 131,4 тыс. руб. в месяц, что объясняется сложностью технологических процессов и высокими требованиями к квалификации работников. В этой сфере активнее всего за месяц стали искать инженеров (+25%) и операторов производственной линии (+20%).

Вторую строчку по приросту вакансий занимает сфера ремонта и отделки, где за последний месяц спрос на специалистов увеличился на 45%. Соискатели на вакансии в этой отрасли в среднем могут рассчитывать на 107,4 тыс. руб. в месяц за полный рабочий день. С сентября текущего года вакансий стало значительно больше для гипсокартонщиков (+116%), сантехников (+45%) и электриков (+26%).

Третье место по приросту числа вакансий занимает сфера тяжелого машиностроения — в октябре количество предложений от работодателей здесь увеличилось на 41% по сравнению с прошлым месяцем. Кандидатам на вакансии в этой отрасли предлагают в среднем около 88,7 тыс. руб. ежемесячно при полной занятости. Наибольший рост спроса за месяц наблюдался среди газорезчиков (+34%) и шлифовщиков (+12%).