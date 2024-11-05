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Авторы каналов активно подают сведения через «Госуслуги» P

За четыре дня работы формы для регистрации владельцев каналов на «Госуслугах» подано более 13 тыс. заявлений. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Топ-3. Чаще всего отправляют информацию по каналам/страницам: «ВКонтакте» — 39%, Telegram — 21%, YouTube — 17%.

После добровольной идентификации каналы/страницы будут включаться Роскомнадзором в специальный перечень. В него уже вошли аккаунты журналистов, ведомств, депутатов Госдумы, СМИ и деятелей культуры.

«Телеграм» и сообщество «ВКонтакте» Минцифры уже зарегистрированы, убедиться в этом можно в описании страниц.

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