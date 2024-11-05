«МегаФон»: Свердловская область вошла в топ-10 регионов России по интересу к онлайн-образованию

С начала учебного года жители Среднего Урала стали активнее подбирать интернет-курсы для себя и своих детей. Осенью трафик на профильных сайтах взлетел в 2,3 раза по сравнению с летними месяцами, сообщили аналитики «МегаФона» на основе анализа обезличенных данных пользователей.

Свердловская область находится на восьмом месте среди регионов России по вниманию к образовательным ресурсам. В целом в 2024 г. жители Среднего Урала стали интересоваться онлайн-образованием на 57% чаще, чем в 2023. Наибольшая часть объема интернет-трафика пришлась на весенние месяцы, когда школьники активнее всего готовятся к ОГЭ и ЕГЭ.

Использование образовательных платформ для детей год к году выросло 64%. Больше всего в регионе востребован сайт «Учи.ру» с курсами по школьным предметам и заданиями олимпиад. На него приходится более 70% всего тематического трафика на Среднем Урале. При этом интерес к школам программирования вырос более чем на 10%, а трафик на сайты языковых курсов остался на уровне прошлого года.

Взрослые свердловчане также активно заходят на онлайн-платформы для профессионального обучения и повышения квалификации. Например, в первую десятку ресурсов по востребованности вошли «Нетология» и справочно-информационный портал «Грамота.ру».

«Мы видим, что интерес к дистанционному образованию у свердловчан растет с каждым годом. Онлайн-курсы и полезные приложения позволяют освоить новую профессию, прокачать свои навыки, школьникам — подтянуть знания по основным предметам в любое время и в любом месте, где работает мобильный интернет. Обеспечить высокие скорости в сети и бесперебойную работу даже в периоды пиковых нагрузок — наша задача. Для этого мы продолжаем модернизировать существующие телеком-объекты и строить новые базовые станции, в том числе в небольших населенных пунктах. Так, в этом году наши инженеры уже провели работы по всем крупным городам и поселкам региона, а в третьем квартале — в более чем 30 селах и деревнях с населением от 200 до 500 человек», — сказал директор «МегаФона» в Свердловской области Алексей Женихов.