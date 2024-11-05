Меньше всего трудностей в поиске работы у мужчин в 27-29 лет, у женщин — в 33-35 лет

Сложности трудоустройства среднестатистический россиянин оценил на 6,4 балла из 10. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие пять тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Ситуация с дефицитом кадров с нами надолго: оценки сложности поиска работы на фоне кадрового голода начали снижаться в прошлом году и продолжают в этом (минус 0,2 балла по сравнению с декабрем 2023 г.).

Судя по средним оценкам, проще всего искать работу в возрасте от 30 до 32 лет включительно (средняя оценка — 4,6 балла), сложнее всего — после 60 лет (7,6 балла). Впрочем, есть гендерные отличия. Так, мужчины с наименьшими трудностями, по их личным оценкам, сталкиваются в возрасте 27—29 лет (4,2 балла), а женщины — в 33-35 лет (4,4 балла). Самая высокая средняя оценка — у мужчин старше 60 лет (7,9 балла), у женщин — в 54-56 лет (7,5 балла).

Значительно меньше сложностей с трудоустройством по сравнению с прошлым годом стали отмечать россияне от 48 до 53 лет: их средние оценки снизились на 0,6 балла.

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 621. Время проведения: 15 октября — первое ноября 2024 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Размер выборки: пять тыс. респондентов.