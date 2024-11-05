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В приложении «VK Видео» стали доступны все клипы

Многомиллионная библиотека клипов теперь появилась в приложении «VK Видео». Нововведение позволяет пользователям смотреть видео любимых контентмейкеров и открывать новых через короткий формат в удобном приложении, а авторам — расширять свою аудиторию. Об этом CNews сообщили представители VK.

Все видео, загруженные через «VK Клипы» или «ВКонтакте», доступны для просмотра в «VK Видео». В приложении сервиса «VK Клипы» можно найти в отдельном табе нижнего меню с иконкой кулака и двумя пальцами. А также в карусели раздела «Главное» и на страницах авторов. Просмотры коротких вертикальных роликов синхронизируются с общим показателем просмотра «VK Клипов» и учитываются при монетизации контентмейкеров.

Так пользователи получили доступ к многомиллионной библиотеке видео короткого формата и теперь испытают новый опыт просмотра в привычном приложении. Авторам же новый инструмент дает возможность расширить дистрибуцию контента и продвигать свое творчество на дополнительной площадке.

Клипы доступны для просмотра в приложении «VK Видео» на смартфонах с Android и iOS, а также на Smart TV и Android TV.

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