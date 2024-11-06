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Количество сделок на правительственном сервисе «Биржа контрактного производства» увеличилось в два раза в 2024 году

500 сделок заключили заказчики и исполнители в сфере инновационного бизнеса Москвы с начала 2024 г. на сервисе «Биржа контрактного производства» на портале i.moscow. Для сравнения – в 2023 г. на бирже было заключено 245 сделок. Размер самой крупной сделки в 2023 г. составил 1 млн руб., а в 2024 году – 1,5 млн руб. Об этом CNews сообщили представители ГБУ «КРЗ».

Помимо увеличения количества заключенных на сервисе сделок, в этом году на «Бирже контрактного производства» появилось больше новых исполнителей. Так, за 2023 г. на портале зарегистрировались 145 новых подрядчиков, а с начала 2024 г. – 170. Сегодня число зарегистрированных исполнителей заказов на портале превысило 600 исполнителей.

Сервис, оператором которого выступает подведомственная организация Департамента предпринимательства и инновационного развития МосквыКорпорация развития Зеленограда, был создан в 2021 г. Он призван оказывать поддержку инновационному бизнесу Москвы, помогая заказчикам и исполнителям найти друг друга и совместными усилиями создавать востребованные на рынке продукты. На стадии идеи на «бирже» можно найти исполнителей для разработки дизайна, подготовки проектной документации, производства прототипа и изготовления деталей из любых материалов — от пластика и полимера до гипса и металла.

Например, у московской компании, которая занимается ремонтом и поставками спецтехники по всей России, в определенный момент возникли проблемы с поставками запасных частей для экскаватора. Путь деталей с завода-изготовителя запасных частей увеличился до двух месяцев. Но техника, вышедшая из строя, находилась на строительной площадке, простой экскаватора приводил к существенным денежным потерям и рискам по срокам возведения объекта для застройщика. Заказчик обратился на «Биржу контрактного производства», чтобы узнать, можно ли изготовить сломанную деталь — воздуховод, и получила несколько вариантов деталей из разных материалов. Разместив заказ на «бирже», компания за два дня выбрала нужного исполнителя — АО «ФЭЙТ». С использованием технологий 3D-сканирования и FDM специалисты подрядчика сделали полную цифровую копию неисправной детали. Заказчик получил ее уже через 10 рабочих дней.

«Биржа контрактного производства» позволяет заказчикам наглядно сравнить цены и сроки и выбрать наиболее подходящего подрядчика. При этом операторы площадки отбирают конечных производителей услуг и не допускают перекупщиков. Доступ к заявкам исполнителям предоставляют только после тщательной проверки их репутации и опыта, а также наличия у них необходимого оборудования и цеха.

Платформа работает как агрегатор технологических услуг: на ней необходимо зарегистрироваться и заполнить заявку. Заинтересованные компании-исполнители предлагают свои услуги, сообщая стоимость, сроки и другие детали. При этом сервис является коммуникационной площадкой и не выступает третьей стороной: заказчики и исполнители договариваются между собой на платформе, но заключают договор напрямую.

Большое количество проверенных поставщиков дает возможность пользователям быстро найти даже редкое оборудование или необходимое производство.

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