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«МегаФон»: дончане стали чаще изучать программирование

С начала учебного года жители Ростовской области активно подбирают интернет‑курсы для себя и своих детей. Осенью 2024 г. дата‑трафик на профильных сайтах взлетел в 4,2 раза в сравнении с летними месяцами. Особенно высок интерес к кодингу, сообщают аналитики МегаФона с опорой на обезличенные данные абонентов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В 2024 г. жители региона в 1,9 раза чаще учатся онлайн, чем в 2023 г. Наибольший объем расхода данных пока приходится на зимние и весенние месяцы. Если рассматривать отдельные сегменты, самый заметный прирост показывают школы программирования. В области их посещают на 55% активнее, чем в 2023 г. Для сравнения платформы для изучения иностранных языков стали популярнее лишь на 13%.

Трафик обучающих ресурсов для детей год к году увеличился на 39%. Больше всего востребован в регионе сайт, представляющий интерактивные курсы по школьным предметам и подготовке к государственным экзаменам.

«Все больше жителей выбирают дистанционное обучение вместо офлайн-занятий. Это удобно, экономит время и можно приобрести дополнительные навыки независимо от местонахождения. Чтобы горожане и сельчане смотрели видеолекции, слушали аудиокниги на комфортных скоростях без задержек, в этом году инженеры установили новые базовые станции в локациях с высокой интернет-активностью в крупных городах, а также модернизировали сеть в малых населенных пунктах, в которых проживает от 500 до 1000 человек», — рассказал директор «МегаФона» в Ростовской области Артем Филин.

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