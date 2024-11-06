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«МегаФон»: жители Северной Осетии стали чаще учиться онлайн

С начала учебного года жители региона активно подбирают интернет‑курсы для себя и своих детей. Дата‑трафик на профильных сайтах взлетел в 3,5 раза в сравнении с летними месяцами 2024 г.. Это один из самых высоких показателей в регионах Кавказа, сообщают аналитики «МегаФона» с опорой на обезличенные данные абонентов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

К началу ноября 2024 г. интерес к онлайн‑образованию вырос во всех регионах СКФО, однако динамику в них отмечают разную. Максимальный всплеск зафиксирован в Северной Осетии и Чеченской Республике — в 3,5 раза в сравнении с летними цифрами. Ставропольский край, где трафик на образовательные ресурсы увеличился в три раза, идут следом. А меньше всех по лекциям и тетрадям скучали пользователи в Дагестане и Кабардино-Балкарии: здесь разница составила 1,8 и 1,6 раза соответственно.

В 2024 г. жители Северной Осетии на 19% чаще учатся онлайн, чем в 2023 г. Наибольший объем интернет‑данных пока приходится на зимние месяцы и октябрь. Если рассматривать отдельные сегменты, особенно заметный прирост показывают школы программирования. В регионе их посещают на 59% активнее, чем в 2023 г. Для сравнения платформы для изучения иностранных языков стали популярнее лишь на 18%.

Трафик обучающих ресурсов для детей год к году увеличился на 65%. В этой категории привязка к сезонности еще более ощутима: в сентябре и октябре посещаемость порталов выросла в три раза. Больше всего востребован в регионе сайт, представляющий курсы по школьным предметам и подготовке к государственным экзаменам.

«Современные смартфоны позволяют с комфортом учиться онлайн: смотреть лекции, общаться по видеосвязи с преподавателями, пользоваться электронными библиотеками, слушать образовательные подкасты. Развитие технологий и инфраструктуры связи способствуют расширению горизонтов для всех желающих учиться. Это особенно актуально для людей, живущих в отдаленных населенных пунктах. Мы учитываем это при развитии сети — в этом году построили и увеличили емкость телеком‑оборудования не только в крупных городах, но и населенных пунктах Алагирского, Моздокского, Пригородного, Кировского районов», — сказал Ацамаз Бесолов, директор «МегаФона» в Северной Осетии — Алании.

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