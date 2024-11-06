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МТС: спрос на облачные решения у приморского бизнеса вырос в полтора раза

МТС зафиксировала рост потребление облачных сервисов среди приморского бизнеса. С начала 2024 г. спрос на облака в регионе вырос в полтора раза. Наиболее востребованы оказались резервное копирование и внедрение виртуальной инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным аналитиков МТС Web Services, чаще всего облачными сервисами в Приморском крае пользуются ритейлеры. На них приходится более 40% клиентов MWS в регионе. Свои данные в облако также переносят компании из области ИТ и связи, предприятия, занимающиеся научной и технической деятельностью, транспортные компании и предприятия из обрабатывающей промышленности.

Больше всего закупки облачных сервисов выросли в сфере транспортировки и хранения – в 2,3 раза, следом идут компании из ИТ и телекома — прирост более чем в 2,2 раза, предприятия из гостиничного и ресторанного бизнеса — в 1,4 раза. Спрос на облака также растет в обрабатывающей промышленности, ритейле и сфере ЖКХ.

Почти 70% клиентов MWS в Приморском крае используют виртуальную инфраструктуру, более 35% — делают резервное копирование данных в облаке, 11% — размещают свои данные в объектном хранилище. Также популярностью в регионе пользуются офисное ПО в облаке и сетевые сервисы.

Сильнее всего в регионе вырос спрос на резервное копирование, его закупки за год выросли в 2 раза. Также в регионе растет спрос на виртуальную инфраструктуру — прирост в 1,8 раза, объектное хранилище — в 1,7 раза, изолированное сетевое соединение — в 1,6 раза. Кроме того, в регионе растут закупки офисного ПО в облаке.

«Российские облачные сервисы - эффективное ИТ-решение для приморских компаний любого масштаба. Облака позволяют перераспределять нагрузку на «железо» и ускорять запуск новых проектов. При этом, использование облачных технологий помогает компаниям уже по итогам первого года сократить затраты на ИТ-инфраструктуру до 40%. Удобно и то, что объем облака можно увеличивать по мере необходимости. В итоге с помощью облачных технологий, бизнес может повысить производительность труда и обеспечить безопасность ресурсов», — отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

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