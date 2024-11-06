CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация
|

МТС: спрос на облачные сервисы в Поморье за год вырос в пять раз

МТС зафиксировала стремительный рост спроса на российские облачные сервисы со стороны бизнеса в Архангельской области. С начала 2024 г. спрос на облака в регионе вырос более чем в пять раз год к году. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным аналитиков МТС Web Services, лидерами по использованию облачных сервисов в Северо-Западном Федеральном округе стали компании из сферы ИТ и связи, на них приходится более четверти клиентов компании. В 20% случаев свои данные в облако переносят ритейлеры. На предприятия обрабатывающей промышленности приходится почти 10% клиентов. Также популярностью облачные сервисы пользуются у компаний из сферы финансов, страхования и транспортной отрасли.

При этом количество закупок облачных сервисов в Поморье выросло в сфере финансов и страхования — более чем в 10 раз, следом идут девелоперы — прирост в 2,6 раза, компании из сферы образования — в 1,5 раза, ритейлеры — в 1,4 раза.

Более 80% клиентов MWS в Архангельской области пользуются виртуальной инфраструктурой, 15% — делают резервное копирование данных в облаке. Также популярностью пользуется виртуальная инфраструктура с GPU для обучения искусственного интеллекта, офисное ПО в облаке, виртуальные рабочие места для удаленной работы и сетевые сервисы.

«Несмотря на уход с рынка зарубежных вендоров, мы продолжаем наблюдать рост темпов цифровизации предприятий в Архангельской области. Отечественные облачные решения активно используются компаниями в регионе для вычисления и хранения данных, а также для их защиты. Среди сервисов сильнее всего в регионе вырос спрос на офисное ПО в облаке, а также на изолированное сетевое соединение и резервное копирование», — сказал директор МТС в Архангельской области Григорий Бедрин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Что такое Pi.One? Обзор ПО для медиэйшен-решений по обработке данных о потреблении услуг и ресурсов

Oracle выгнал на улицу сотни ИТ-шников - в основном из облачного подразделения

Александр Каушанский, «Программный Продукт»: 80% компаний транспортной отрасли используют цифровые технологии, но потенциал роста есть

IVA Technologies выводит на рынок новую платформу для бизнес-коммуникаций IVA One

Андрей Глащенко, Haulmont: Популярная среда разработки может быть заблокирована, но выход есть

Китайский государственный страховщик Sinosure стал чаще отказываться страховать экспорт в Россию

Конференции

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

Рынок ЭДО и управление контентом 2024

Цифровое здравоохранение 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12,2" — флагман осени 2024

Как сделать Android-планшет полезным: приложения для работы и творчества

Домашняя печать в условиях санкций: какие принтеры и расходные материалы купить в 2024 году

Показать еще

Наука

Искаженный свет сверхновой — еще один тревожный признак, что с актуальной моделью Вселенной что-то не так

Эверест оказался выше, чем должен быть изначально, и в этом виновата странная река

Что будет с планетой через 8 миллиардов лет: обнаружена планета-калька Земли
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: