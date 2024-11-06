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МТС: спрос на облака в Иркутской области вырос почти в три раза

МТС зафиксировала рост потребление облачных сервисов среди иркутского бизнеса. С начала 2024 г. спрос на облака в регионе вырос в 2,8 раза. Среди самых популярных услуг - виртуальная инфраструктура и резервное копирование. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным аналитиков МТС Web Services, чаще всего облачными сервисами в Иркутской области пользуются ритейлеры - на них приходится порядка 40% клиентов MWS в регионе. В 16% случаев свои данные в облако переносят предприятия из сферы ИТ и связи, в 10% — обрабатывающие производства.

Больше всего закупки облачных сервисов выросли в сфере строительства — более чем в 10 раз, гостиничном и ресторанном бизнесе — в 3,6 раза, обрабатывающем производстве — 2,4 раза, сфере образования — в 2,1 раза.

Более 80% клиентов MWS в Иркутске используют виртуальную инфраструктуру, почти 80% — делают резервное копирование информации в облаке, почти 10% — размещают свои данные в объектном хранилище. Также популярностью у бизнеса пользуются офисное ПО в облаке и сетевые сервисы.

Сильнее всего из сервисов в регионе спрос вырос на изолированное сетевое соединение — почти в четыре раза и объектное хранилище — в два раза. Также растет интерес иркутских компаний к резервному копированию.

«Российские виртуальные хранилища - эффективное ИТ-решение для иркутских компаний в условиях ухода иностранных вендоров. Облака позволяют перераспределить нагрузку на «железо» и ускорить запуск новых проектов. Использование облачных технологий позволяет компаниям уже по итогам первого года сократить затраты на ИТ-инфраструктуру до 40%. Особенно это важно для предприятий, которые имеют дело с большими массивами данных в любых сферах», — отметил директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

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